Baja TT de Marrocos: Maria Luís Gameiro com excelente prestação

A dupla portuguesa Maria Luís Gameiro e José Marques, do Team Motivo JCB, participou na Baja TT de Marrocos, terminando em 16º lugar entre 43 concorrentes.

Maria Luís Gameiro fez história como a primeira mulher a disputar esta prova. Embora o foco não fosse a classificação, o resultado foi um prémio pelo esforço da equipa, que usou a competição como preparação intensiva para o Rali TT de Marrocos, parte do Mundial, que acontece de 6 a 11 de outubro.

Ao cabo de uma semana muito exigente – por diferentes razões – Maria Luís Gameiro não escondia a enorme satisfação que foi “terminar a prova e sentir o quão importante ela foi na minha preparação. Preparei-me mentalmente para muitas coisas novas, muito diferentes do que estava habituada e, também, muitas adversidades, acho que acabei por lidar muito bem com a forma como as coisas foram acontecendo.”

A piloto de Cascais sublinha alguns episódios dos muitos e pouco comuns que se foram sucedendo: “andar nas dunas foi, sem dúvida, um desafio enorme. Tentar encontrar o balanço entre velocidade e consistência, saber o local onde atacar a duna à velocidade certa para não atascar e, ao mesmo tempo, fazê-lo sem terminar o obstáculo com uma queda abrupta ou, pior, um capotanço, exige conhecimento e técnica. São necessários muitos quilómetros neste terreno muito traiçoeiro, mas a tudo isto nós ainda juntámos um acidente, depois de termos sido abalroados por um concorrente à saída de uma duna. Todavia, as dunas são exigentes, mas o deserto tem muito mais que dunas. Tem pedras e mau piso e nesta prova teve ainda pistas alagadas, nas quais não escapámos a deixar tombar o carro num local onde, com tanta água, a berma abateu…”

A piloto acrescenta que foi “sem dúvida alguma, uma aventura que não vou esquecer. Sinto que fiz um curso intensivo de deserto e de dunas, numa corrida que, feitas as contas, equivale, em quilómetros, a mais de metade do Campeonato de Portugal de TT. Foi intenso, mas sinto que o trabalho que faço diariamente em termos físicos me ajudou muito e isso libertou-me, permitindo que estivesse focada na corrida, em aprender o carro e o seu comportamento, bem como a diversidade dos pisos.”

Agora e mesmo com poucos dias de descanso Maria Luís Gameiro, José Marques e restantes membros do Team Motivo JCB, prepara-se para fazer as malas, desta feita, para um desafio ainda maior, que é o Rally de Marrocos: “acima de tudo espero fazer uso do que aprendi nesta Baja, agora num verdadeiro “mar de tubarões” que é este rali do mundial de TT. Vou estar lado-a-lado com os mais cotados pilotos da modalidade, numa prova que é conhecida por ser tudo menos fácil. Estou certa de que será mais uma importante etapa neste caminho que eu e a minha equipa decidimos traçar. Quero aprender mais e é nisso que estou focada,” esclarece a piloto.