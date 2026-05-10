Baja TT Cuenca: Maria Luís Gameiro consegue o segundo lugar nos T1

Maria Luís Gameiro e Rosa Romero conquistaram um excelente resultado na Baja de Cuenca 2026, prova de abertura do Campeonato da Europa de Bajas, terminando no segundo lugar da categoria T1 (Ultimate) a bordo do Mini JCW T1 +da Team Motivo. Com este resultado, Maria Luís Gameiro assume a liderança do Europeu na categoria Ultimate.

A primeira etapa, composta por dois sectores seletivos de aproximadamente 170 e 110 quilómetros, não correu de forma tranquila para a dupla. Um furo e a quebra da transmissão da frente esquerda do Mini, preparado pela X-Raid condicionaram o andamento e a classificação, mas a piloto de Cascais nunca desistiu. Após trocarem a roda em condições muito difíceis, conseguiram chegar ao parque de assistência entre os dois sectores, onde a equipa técnica resolveu os problemas e colocou o carro em condições ótimas para a segunda metade do dia. Na segunda especial, Gameiro optou por gerir o andamento sem correr riscos, o que lhe valeu uma subida considerável na classificação.

No segundo dia, sob chuva intensa ao longo de todo o terceiro sector, o Mini cor-de-rosa revelou-se mais eficaz do que a maioria num percurso transformado num verdadeiro lamaçal. Acabou por bater o português Miguel Casaca por 2,8 segundos, conseguindo, assim, um espetacular nono lugar em termos de Europeu de Bajas, mas, muito importante, o segundo lugar entre os T1 (Ultimate), perdendo apenas Luis Recuenco que foi, afinal, o vencedor da primeira ronda do Europeu de Bajas. Com este resultado Maria Luís Gameiro lidera o Europeu na categoria Ultimate.

Maria Luís Gameiro estava muito feliz no final da exigente prova espanhola:

“Foi quase épico. Passámos por momentos muito difíceis tal a exigência das condições em que estava a pista. Estes percursos são tudo menos favoráveis para carros como o nosso. São, aliás, o terreno ‘predilecto’ dos SSV. Guiar o carro de duas toneladas neste lamaçal foi um desafio enorme, mas que terminou da melhor maneira. O segundo lugar entre os Ultimate, a par de ter conseguido entrar no top ten, enche-me de orgulho e reflecte, também, o trabalho que temos feito ao longo desta temporada.”

“Depois da semana trabalhosa, mas igualmente positiva, que tivemos em Marrocos, esta corrida foi algo de radicalmente diferente. Além do que conseguimos com o carro em pista, merece destaque o magnífico trabalho da minha equipa. Foi muito exigente a vários níveis e este é um excelente prémio para todos.”