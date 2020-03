Baja TT ACP, CNTT, SS2: LUÍS CIDADE NA FRENTE (RESUMO VÍDEO)

Mário Franco e Nuno Guilherme (Yamaha Quady) venceram a segunda especial da Baja TT ACP. A dupla do Yamaha fez um tempo de 29:30.0s, batendo Sérgio Baptista (Can Am X3) por 26s. Terceira posição para Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can Am XRC) que terminaram a 34s dos vencedores da especial.

Na geral dos SSV, Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can Am XRC) aproveitaram o tempo menos rápido de Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am X3) para aumentarem a sua vantagem na liderança da categoria SSV. Esta é de agora 1:09.7s para Mário Franco e Nuno Guilherme (Yamaha Quady) que também aproveitaram o tempo menos rápido de Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am X3) para ultrapassar a dupla do Can Am pela segunda posição.

Assim Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am X3) estão em terceiro a 1:18.10s da liderança de Cidade e Mendonça.