Baja Portalegre 500: Top 5 separados por 14 pontos nos SSV

As competições sob o selo da Federação de Motociclismo de Portugal estão a carburar a todo o ‘vapor’, prometendo muita adrenalina e emoção!

A competição está bastante acirrada nos SSV, onde os cinco primeiros colocados estão separados por apenas 14 pontos! Santinho Mendes mantém-se na liderança, com Pedro Pinha, Sérgio Batista, Nelson Caxias e Luís Cidade na ‘cola’. Nas outras classes, Manuel Lopes (TT2), Arnaldo Monteiro (Stock) e Pedro Pinha (Veteranos) dominam as suas categorias. Na Taça Yamaha, Manuel Lopes brilha na classe Open, com Rafael Caseiro a liderar nos Stock. Já no Troféu Polaris, Arnaldo Monteiro segue firme na dianteira antes de Portalegre, e no Troféu Segway, André Rodrigues mantém-se no comando.

Martim Ventura domina a classificação geral nas motos, além de ser o líder nas classes TT3 e Júnior. Mas a disputa segue acirrada, com Bernardo Megre (TT1), António Maio (TT2), Ivan Ferreira (Promoção) e Christophe Lajouanie (Veteranos) à frente em suas categorias.

Nos quads, João Vale assume o topo, seguido de perto por Rodrigo Alves e o atual campeão, Luís Fernandes. Tiago Gomes lidera a Promoção, enquanto Rodrigo Alves também se destaca nos Juniores.

Os campeonatos estão interessantes, e como sempre em Portalegre, tudo pode acontecer.