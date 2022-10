Baja Portalegre 500/SSV: Salto de 4 posições coloca João Monteiro na frente | AutoSport

Os SSV foram sinónimo de espetáculo e de competitividade no primeiro dia da Baja Portalegre 500.

A confirmá-lo, os escassos 43,9 segundos que separaram os cinco primeiros classificados, no final dos 63,32 quilómetros de percursos cronometrados, com pisos que alternaram entre o seco e a lama, a travessia de cursos de água e os diferentes “acidentes” em que são férteis os terrenos do Alto Alentejo. João Monteiro parte para o dia de amanhã com 5,7 segundos de vantagem para Pedro Santinho Mendes, 7,4 segundos para Roberto Borrego, 40,1 segundos para o piloto que venceu a edição do ano passado, Roberto Guerreiro, e 43,9 segundos para Luís Cidade. Ou seja, dificilmente o vencedor da 36ª edição não sairá deste quinteto.

Classificação

1º João Monteiro (Can Am Maverick X3), 47m44,5s

2º Pedro Santinho Mendes (Maverick Can Am), a 5,7s

3º Roberto Borrego ((Can Am Maverick X3), a 7,4s

4º Gonçalo Guerreiro (Bombardier Can Am RXS), a 40,1s

5º Luís Cidade (Can Am Maverick XRS), a 43,9s

