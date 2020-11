Baja Portalegre 500, SSV: Ricardo Domingues é líder

Ricardo Domingues é líder nos SSV na Baja Portalegre 500. O piloto do Can-Am segue na liderança com uma vantagem de 19.24s para a dupla Alexandre Pinto e Fábio Belo em máquina idêntica. João Dias completa os três primeiros, todos da equipa da Benimoto Racing, a cerca de 48s da liderança e a 29.42s do segundo lugar.

Roberto Borrego e Nuno Abrantes colocam outro Can-Am, da equipa Vitória Fe by Sgs Car, na quarta posição, a quase um minuto da liderança, mas a apenas 9.2s do lugar mais baixo do pódio.

Classificações online – CLIQUE AQUI