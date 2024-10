Baja Portalegre 500/SSV: Hélder Rodrigues na frente ao Km 124, luta na frente toda baralhada

A corrida dos SSV está totalmente em aberto já que os concorrentes que ficaram nos primeiros lugares no final do dia de ontem, estão hoje bastante atrasados, uns mais do que outros, o que significa que a classificação geral está totalmente baralhada, Por exemplo, os líderes de ontem estão hoje ao Km 124.39 na 24ª posição a perder mais de seis minutos.

Neste ponto de cronometragem lidera Hélder Rodrigues (Can-Am Maverick X3) com 1:30:57.4 seis segundos menos que Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Rzr Pro R), 1:31:03.6, seguindo-se Nélson Caxias-João Rodrigues (Can-Am X3), 1:31:05.8, 4º André Carita-Nuno Abrantes (Can-Am X3) 1:32:08.4, ele que era quinto ontem no final da SS1.

Sérgio Silva-Can-Am Maverick são quintos com 1:32:32.1, seguindo-se Pedro Santinho Mendes-Duarte Carreiro Dos Santos (Bombardier Can Am) 1:32:49.1, tº Herlander Araujo-Can-Am Maverick R, 1:33:26.6, 8º Vasco Martins-Luís Falé (Cam-Am Maverick R) 1:33:47. 10º Pedro Grancha-Tomás Neves Bombardier Maverick R, 1:34:05.6 eram 4º ontem, 14º Pedro Antunes-Nuno Batalha (Can-Am X3), 1:35:01.1, eram 3º, 21, Luis Cidade-Pedro Mendonça Can-Am Maverick X, 1:36:52.0, eram 2º ontem, 24, Roberto Borrego-Daniel Jordão Can-Am Maverick R, 1:37:29.9, liderava ontem.

Como se percebe, quem partiu mais à frente, ficou, em termos gerais, mais para trás.

