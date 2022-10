Baja Portalegre 500/SSV: Gonçalo Guerreiro vence e é Campeão | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo, Gonçalo Guerreiro, com Fernando Mendes como navegador, conquistou a vitória na Baja Portalegre 500 entre os SSV. Um sucesso que lhe permitiu sagrar-se campeão nacional. Duas razões suficientemente fortes para justificar ser um dos mais emocionados no controlo final, mas com outras emoções à mistura: “Não sei o que dizer. Estou feliz, mas foi uma prova difícil. Dedico esta vitória e o título… à minha avó, que faleceu recentemente.”

A dupla João Monteiro/Nuno Morais foi a principal adversária. “Começámos mal, depois viemos a atacar, mas a 15 quilómetros do final partiu-se uma correia. É inglório, mas é assim mesmo, são as corridas”, desabafou o piloto. Nos lugares imediatos classificaram-se Marco Pereira/Eurico Adão, Ricardo Sousa/Jorge Brandão e Ruben Rodrigues/Rui Paulo, que fecharam o quinteto da frente.

Uma referência, também, para Roberto Borrego, o líder do campeonato à partida da Baja Portalegre 500, mas que durante o dia de hoje ficou arredado da discussão dos lugares cimeiros devido a problemas técnicos. O nono lugar foi insuficiente para impedir Gonçalo Guerreiro de chegar ao título.

