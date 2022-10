Baja Portalegre 500/SSV: Gonçalo Guerreiro o mais jovem campeão do TT | AutoSport

Aos 22 anos Gonçalo Guerreiro sagrou em Portalegre o mais jovem campeão nacional de todo-o-terreno ao conquistar o título na disciplina SSV depois de ter repetido a vitória na prova alcançada no ano passado. A disputa pelo título envolvia ainda os ex-campeões Roberto Borrego e João Monteiro.

Gonçalo Guerreiro navegado por Fernando Miguel começou por ser o mais rápido no prólogo, conquistando desde logo um ponto para o campeonato,ficando escassas quatro décimas à frente de um regressado Alexandre Pinto nos 3360m de traçado escolhido na Herdade das Coutadas pela equipa do ACP para este prólogo e com Luís Cidade/Pedro Mendonça na 3ª posição com mais 3,3s.Posições seguintes para a dupla Pedro e Inês Grancha à frente de João Monteiro/Nuno Morais e Roberto Borrego/Nuno Abrantes.

Na classificação geral no final da 1ª etapa liderava João Monteiro seguido de Pedro Santinho Mendes a 6s e com Roberto Borrego em 3º lugar com mais 7s. 4ª posição para Gonçalo Guerreiro.

Luís Cidade fechava o Top 5. Outros cinco Can-Am ocupavam as restantes posições de um Top 10 assim escalados: Marco Pereira/Eurico Adão, Nuno Fontes, Nelson Caxias, Emanuel Luz/Soraia Chambel e Pedro Ferreira/Carlos Mendes.

No dia seguinte o setor seletivo de 350 quilómetros cronometrados foi sempre comandado por Gonçalo Guerreiro que ainda antes do km 100 viu Roberto Borrego atrasar-se de forma irremediável na corrida e na luta pelo título.Com 300 km de corrida era, todavia, João Monteiro quem se apresentava na frente da prova. Os derradeiros quilómetros foram, contudo, favoráveis ao piloto da JB Racing que venceu a corrida.João Monteiro terminou em 2º lugar a 4m04s do vencedor. 3º lugar para Luís Cidade que terminou a 14s do 2º lugar e que, a dada altura da corrida, foi mandado parar pela organização para retirar uma cerca de arame farpado que seguia presa ao seu Can-Am colocando em perigo espetadores.

Marco Pereira vencedor da Baja Portalegre 500 em 2018 foi o 4º classificado venceu entre os veteranos. 5º lugar para a dupla Ricardo Sousa que foi 2º dos veteranos navegado por Jorge Brandão.

Sexto lugar para André Carita, o piloto de Nisa que já venceu de Quad em Portalegre a escassos 16s da 5ª posição. Também perto do 5º lugar terminaram a dupla Ruben Rodrigues/Rui Paulo. A menos de dois minutos do 5º lugar terminaram ainda todas as restantes equipas que preencheram o Top 10. 8ª posição para Nelson Caxias à frente do seu companheiro de equipa Roberto Borrego com Pedro Ferreira em 10º lugar ele que ocupava a 4ª posição a 50 km do final