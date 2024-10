Baja Portalegre 500: penúltima prova do Troféu Polaris RZR

O Troféu Polaris RZR, competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai disputar a sua quarta e penúltima jornada desta temporada na Baja Portalegre 500, que arranca desportivamente já no próximo dia 18 de outubro.

As magníficas pistas dos concelhos de Alter do Chão, Abrantes, Crato, Chamusca, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre vão servir de cenário a mais uma competição na qual se espera adrenalina e uma disputa muito animada pelas primeiras posições deste troféu monomarca que regressou ao CNTT este ano, após quatro anos de pausa.

A prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal e que se disputa sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal terá naturalmente em destaque a dupla líder do Troféu Polaris, Arnaldo Monteiro/Farinha Duarte que surge na frente da classificação com uma significativa vantagem, depois de duas vitórias e um segundo lugar nas jornadas já disputadas. Alexandre Silva, navegado por Rui Cascalho, ocupa a segunda posição e Luís Marchante, vencedor na Baja TT de Lagos, que participa a solo, fecha o pódio da classificação do Troféu, após as três provas disputadas.

Na prova alentejana vai ainda participar Sérgio Vaz, que acompanhado por Fábio Pires é quarto classificado. Também a dupla Nelson Saramago/João Moreira, bem como João Conde que, a solo, se estreou na Baja TT Sharish Gin vão disputar a Baja Portalegre 500, o mesmo sucedendo com o par Tiago Guerreiro/Carlos Paulino. Estreia na jornada alentejana para o veterano Luis Serrado que vai disputar a Baja Portalegre 500 a solo.

A 38ª edição da Baja Portalegre 500 será a penúltima competição pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. A prova terá um total de 519,56 km, 363,50 dos quais cronometrados, distribuídos por três setores seletivos a disputar ao longo de dois dias. A prova alentejana arranca na sexta-feira, dia 18 de outubro, com um prólogo com 3,77 km e um setor seletivo de 60 km. No sábado cumpre-se o derradeiro troço cronometrado com 300km.

Classificação após três provas

1º Arnaldo Monteiro, 70 pontos; 2º Alexandre Silva, 49; 3º Luis Marchante, 36; 4º Sergio Vaz, 32; 5º Rui Abreu, 23; 6º Nelson Saramago, 20; 7º João Conde, 13