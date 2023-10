Baja Portalegre 500, Mattias Ekström: “gostei e vou voltar” | AutoSport

Piloto multifacetado, Mattias Ekström competiu na 37ª edição da Baja Portalegre 500, terminando no 8º posto da classificação geral, navegado por François Cazalet no Can Am Maverick.

Para o sueco, esta foi “uma prova muito emocionante, com muita água e lama. Com este carro em que não temos para-brisas e estar sentado todo molhado – estou completamente molhado de uma ponta a outra – foi uma grande aventura e conseguimos chegar ao fim”. Ekström salientou, apesar de terminar encharcado e de forma diferente ao que está habituado, “gostei e vou voltar”.

Porque este ano “fiz de tudo um pouco este ano. Comecei com o Dakar, passei pelo Extreme E e agora faço algumas corridas com a Can-Am South Racing”, Ekström garante que esta foi “a minha última corrida antes do próximo Dakar, agora vou para casa e preparar-me”, acrescentando que “é muito bom experimentar diferentes coisas. Tenho o prazer de conseguir fazer muita coisa”.

Foto: Paulo Maria / ACP