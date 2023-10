Baja Portalegre 500, Mattias Ekstrom: “Foi uma corrida incrível, especiais fantásticas na lama e um número louco de espectadores!” | AutoSport

Depois de terem terminado o primeiro dia da Baja Portalegre 500 na liderança da competição, Mattias Ekstrom/François Cazalet (Can Am Maverick) não conseguiram segurar essa vantagem, que era muito curta para os seus principais adversários, mas o eclético piloto gostou muito desta sua passagem por Portugal: “Foi uma corrida incrível, especiais fantásticas na lama e um número louco de espectadores!” começou por dizer Mattias Ekström, um estreante na Baja Portalegre 500, mas as palavras do bicampeão do DTM, campeão do Mundo de Ralicross e vencedor de etapas do Dakar dizem tudo sobre o sucesso e o caráter especial da prova do Automóvel Club de Portugal: “tenho vindo a fazer um pouco de tudo, comecei o ano no Dakar, depois o Extreme E, agora umas provas com a Can Am e a South Racing, é algo muito interessante de fazer, mudar o chip ente tipos de provas, gosto muito de poder fazer coisas muito diferentes. Esta é a última prova antes do Dakar, agora vou para casa treinar-me e preparar-me para o Dakar. De resto não sei o que acontece para o ano, foco-me no Dakar e depois logo se vê”, disse.