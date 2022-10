Baja Portalegre 500, João Ferreira: “corrida é longa e muita coisa pode acontecer” | AutoSport

João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) terminaram o dia em segundo, colocando-se com isso na luta pela vitória. “O dia correu bem. Os percursos foram muito técnicos e rápidos, mas não cometemos qualquer erro. Não nos podemos esquecer que a corrida é longa e que muita coisa pode acontecer”, afirmou o jovem piloto de Leiria.

João Ferreira terminou o primeiro dia a 52,5s de Al-Rajhi, com Miguel Barbosa a ocupar a terceira posição da geral, a 1m09s do piloto saudita.