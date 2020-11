Baja Portalegre 500: João Dias bisa vitória nos SSV

Depois de ter chegado ao final do dia de ontem no terceiro lugar, João Dias (Can Am) repetiu a vitória nos SSV de 2014, e triunfou nesta difícil Baja Portalegre 500.



No final do primeiro dia, Ricardo Domingues era líder com uma vantagem de 19.24s para a dupla Alexandre Pinto e Fábio Belo. João Dias completava os três primeiros, do trio da Benimoto Racing. Roberto Borrego e Nuno Abrantes eram quartos apenas a 9.2s do lugar mais baixo do pódio, mas no dia de hoje João Dias (Can Am/Benimoto Racing) reverteu as coisas a seu favor e venceu, deixando Alexandre Pinto/Fábio Belo (Can-Am Benimoto Racing) a 19.5.



Roberto Borrego e Nuno Abrantes (Can-Am/Vitoria Fc By Sgs Car) recuperaram um posição e terminaram no pódio, a 1:04.2s da frente. Luis Cidade/Pedro Mendonça (Bombardier/Can Am Offroad Portugal) foram quartos a 1:51.8s na frente de Ricardo Domingues (Can-Am/Benimoto Racing), o líder no final do dia de ontem, que terminou a prova a 1:53.3 do vencedor.



LuÍs Portela Morais/Tomás Neves (Can-Am/Vitoria Fc By Sgs Car), foram sextos a 2:03.8 com Pedro Carvalho/André Guerreio (Can-Am/Vitoria Fc By Sgs Car), Vitor Santos/Gregório Pereira (Can-Am/The Racing Factory), Rui Serpa/Humberto Valadas (Polaris) e Daniel Maheseredjian (Can-Am/Benimoto Racing) a fecharem o top 10.



NOTA: Com o evoluir da corrida, estas posições podem alterar-se.



