Baja Portalegre 500: Hélder Rodrigues vence prólogo dos SSV

Hélder Rodrigues (Can-Am Maverick X3) foi o mais rápido no prólogo dos SSV com um registo de 3m09.6s, 2.2s mais rápido que Pedro Antunes/Nuno Batalha (Can-Am X3) com

Arnaldo Monteiro/José Duarte (Polaris Pro R) em terceiro a 3.1s. Pedro Grancha/Tomás Neves (Bombardier Maverick R) foram quartos, 2.6s mais atrás, na frente de Nélson Caxias/João Rodrigues (Can-Am X3) que ficaram a 6.1s da frente. Seguiram-se Sérgio Silva (Can-Am Maverick), Wilson Galo/Vítor Pereira (Can-Am Maverick), João dias/Mário Ourives (Can-Am Maverick X3), Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick X), e a fechar o top 10, Sérgio Palminha/Nuno Pereira (Can Am X3)

NOTA: estes resultados são provisórios pois há ainda concorrentes a disputar o prólogo

A lista de candidatos à vitória nos SSV é sempre extensa. Em 2023 triunfou Hélder Rodrigues que será um nome a ter naturalmente em conta e a quem se juntam os cinco primeiros classificados estão separados por apenas 14 pontos. Pedro Santinho Mendes lidera seguido de Pedro Pinha, Sérgio Batista, Nelson Caxias e Luis Cidade. Outros nomes a ter em conta e todos em Can-Am, tal como os já referidos, são o ex-campeão Roberto Borrego, Pedro Antunes, Pedro Grancha e Herlander Araújo.

Entre os SSV destaque ainda para os três troféus monomarca propostos pela Yamaha, Polaris e Segway. No que concerne à Yamaha a Baja Portalegre 500 recebe a YXZ1000R European Cup SuperFinale onde competem pilotos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. O regressado Troféu Polaris é liderado por Arnaldo Monteiro que é também o líder do Campeonato Stock. No estreante Troféu Segway André Rodrigues ocupa o 1º lugar.

De referir que no muito animado Campeonato de Equipas lidera o Can-Am Offroad Portugal, seguido do Old Friends Rally Team e com a Bitracing no 3º lugar.

Estreias e regressos em destaque. Filipe Campos, Luís Costa e Santos Godinho na competição SSV. Fique atento no link pelos resultados dos míticos pilotos de TT lusos

