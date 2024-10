Baja Portalegre 500, Hélder Rodrigues: “nos buggy, tenho tido mais cabeça…e sorte” (áudio)

Campeão do Mundo de Moto em 2011 e com dois pódios no Rali Dakar no seu extenso currículo, Hélder Rodrigues continua a mostrar a sua incrível forma competitiva ao vencer este fim de semana a icónica Baja Portalegre 500, repetindo o triunfo do ano passado. Depois do SS1 não lhe ter corrido bem, apesar da margem para a frente, sabia que a prova era longa, foi atacando, e conseguiu a vitória.