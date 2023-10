Baja Portalegre 500, Hélder Rodrigues: “divertimo-nos e terminámos” | AutoSport

Com muito esforço e uma enorme vontade de levar até ao fim o desafio a que se tinha proposto, Helder Oliveira conseguiu completar a totalidade da Baja Portugal 500,sexta etapa da Taça do Mundo da FIA de Bajas Cross-Country este ano disputada sob condições manifestamente adversas.

O piloto de Barcelos competiu aos comandos de um Can-Am South Racing T3 onde foi navegado pelo experiente Carlos Jorge Mendes: “Não foi nada fácil ter terminado esta Baja Portalegre 500 com tanta chuva. É sempre esse o primeiro objetivo tendo em conta a tradicional dureza e dificuldade da prova. É certo que tinha algumas ambições desportivas pese o facto de a Categoria T3 onde estive a competir ter apresentado uma lista de participantes notável, mas a prova de Portalegre é uma competição muito do meu agrado e onde tenho conseguido fazer bons resultados.

Infelizmente tivemos um pequeno acidente logo ao km 95 no setor inicial deste derradeiro dia de prova e poderíamos ter ficado logo aí ”, refere Hélder Oliveira que acrescenta: “Mas o nosso empenho e a destreza do Cajó permitiu-nos, contudo, levar o Can-Am até ao final do setor a um ritmo muito lento, mas que permitiu à nossa assistência recuperara máquina e partirmos para o derradeiro setor onde, tal como esperávamos, partindo muito detrás, fomos obrigados a múltiplas ultrapassagens em condições que não era nada fácil,o que nos impediu de conseguirmos rolar a um bom nível. Mas divertimo-nos e terminámos mais uma corrida da Taça do Mundo de Bajas onde apesar do mau tempo a quantidade de espectadores era impressionante” referiu o piloto de Barcelos após concluir a sua 17ª participação na Baja Portalegre 500.