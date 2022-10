Baja Portalegre 500: Gonçalo Guerreiro foi o melhor na qualificação dos SSV | AutoSport

Gonçalo Guerreiro (Bombardier Can Am XRS) foi o mais rápido na especial de qualificação da Baja Portalegre 500 entre os SSV. Com um registo de 2m58,27s o piloto da JB Racing bateu a dupla da Benimoto Racing, Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick) por 0.4s, com Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick Xrs/Can-Am Offroad Portugal) a 3.3s. Seguiram-se Pedro Grancha/Inês Grancha (Can Am X3 XRS) a 3.7s, com a dupla da Sharish Gin/South Racing, João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) a 4.5s

Tempos Online – CLIQUE AQUI