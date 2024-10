Baja Portalegre 500: CNTT com 258 inscritos

Martim Ventura (Moto), João Vale (Quad) e Pedro Santinho Mendes (SSV) lideram campeonatos

Bruno Santos, João Vale e Hélder Rodrigues venceram em 2023

O Alto Alentejo vai receber a mítica Baja Portalegre 500, sexta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que vai percorrer pistas dos concelhos de Alter do Chão, Abrantes, Crato, Chamusca, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre. Pela frente os 258 concorrentes inscritos terão um percurso com mais de 500 km de extensão dos quais mais de 360 serão cronometrados.

Martim Ventura em Husqvarna na competição Moto, João Vale em Can-Am entre os Quad e Pedro Santinho Mendes igualmente aos comandos de um Can-Am, entre os SSV, lideram os respetivos campeonatos. A Baja Portalegre 500 é também pontuável para o Campeonato Mini Baja sendo igualmente a penuktima prova da temporada de 2024.

Nas duas rodas assistiremos seguramente ao duelo entre o campeão e o atual líder do campeonato, pilotos que estão na luta pelo título. António Maio, em Yamaha, com 8 vitórias é o recordista de triunfos na Baja Portalegre. O jovem Martim Ventura, em Husqvarna, que já venceu quatro provas esta temporada, lidera o campeonato e em caso de vitória será antecipadamente o novo campeão.

Enquanto. A este duo junta-se, na lista dos favoritos e com merecido destaque, Bruno Santos que, em Husqvarna, tem feito uma temporada internacional fantástica e foi o vencedor da edição de 2023 da Baja Portalegre 500.

A prova alentejana apresenta um excelente plantel que compreende ainda diversos pilotos da Honda – Tomás Dias, Gustavo Gaudêncio, João Duarte os irmãos Gonçalo e Salvador Amaral – Micael Simão, em GasGas e os irmãos Bernardo e David Megre em Kawasaki. De registar o regresso às competições de Salvador Vargas em KTM e a participação e pilotos sempre muito competitivos como é o caso de João Rato em Yamaha e Pedro Oliveira em GasGas.

Nos Quad a luta pela vitória deverá ser muito animada opondo João Vale, em Can-Am, vencedor em 2023 e atual líder do campeonato, aos dois pilotos Yamaha que o perseguem na classificação: o jovem Rodrigo Alves, que soma dois triunfos esta temporada e o campeão nacional Luís Fernandes. Outros nomes a ter em conta na luta pelas primeiras posições são os de Tiago Gomes em KTM, Tiago Teixeira em Can-Am,

Fábio Ferreira em ATV Racing e Filipe Martins em Yamaha

A lista de candidatos à vitória nos SSV é sempre extensa. Em 2023 triunfou Hélder Rodrigues que será um nome a ter naturalmente em conta e a quem se juntam os cinco primeiros classificados estão separados por apenas 14 pontos. Pedro Santinho Mendes lidera seguido de Pedro Pinha, Sérgio Batista, Nelson Caxias e Luis Cidade. Outros nomes a ter em conta e todos em Can-Am, tal como os já referidos, são o ex-campeão Roberto Borrego, Pedro Antunes, Pedro Grancha e Herlander Araújo.

Entre os SSV destaque ainda para os três troféus monomarca propostos pela Yamaha, Polaris e Segway. No que concerne à Yamaha a Baja Portalegre 500 recebe a YXZ1000R European Cup SuperFinale onde competem pilotos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. O regressado Troféu Polaris é liderado por Arnaldo Monteiro que é também o líder do Campeonato Stock. No estreante Troféu Segway André Rodrigues ocupa o 1º lugar.

De referir que no muito animado Campeonato de Equipas lidera o Can-Am Offroad Portugal, seguido do Old Friends Rally Team e com a Bitracing no 3º lugar.

Estreias e regresso. em destaque. Filipe Campos, Luís Costa e Santos Godinho na competição SSV

Depois de um longo período de ausência estão de regresso as participações femininas na competição moto. A Sandra Brás que se estreou na Baja TT Sharish Gin com a particularidade de o ter feito aos comandos de uma Husqvarna da Classe Trail, juntam-se agora a regressada e consagrada Bruna Antunes em GasGas e a estreante equatoriana Maria Taranto em Honda. Um ponto alto nesta 38ª edição da Baja Portalegre 500 será, todavia, o regresso de três nomes grandes do TT nacional da década de 90 que se vão estrear de SSV: Filipe Campos, Luis Costa e Santos Godinho. Os dois primeiros vão partilhar a condução dos seus Can-Am com os filhos Tomás e Luis Pedro, sendo que no caso deste último será uma estreia absoluta em TT, enquanto o consagrado Nuno Rodrigues da Silva navegará Santos Godinho.

Mini Baja com 34 participantes

A jornada da 38ª edição da Baja Portalegre 500 incluiu ainda a 4ª etapa do Campeonato Nacional Mini Baja. Domingos Cunha, ocupa a liderança entre os Juvenis. Nos Iniciados o 1º lugar é ocupado por Francisco Porto Nunes. Santiago Pereira regista a 1º posição entre os Infantis. Todos os líderes competem de Yamaha.

A 38ª edição da Baja Portalegre 500 será a penúltima competição pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. A prova que percorrerá os concelhos de Alter do Chão, Abrantes, Crato, Chamusca, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre terá um total de 519,56 km, 363,50 dos quais cronometrados, distribuídos por três setores seletivos a disputar ao longo de dois dias. A prova alentejana arranca na sexta-feira, dia 18 de outubro, com um prólogo com 3,77 km e um setor seletivo de 60 km. No sábado cumpre-se o derradeiro troço cronometrado com 300km.