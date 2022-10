Baja Portalegre 500, Armindo Araújo: “Seria muito bom manter um lugar no pódio” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estiveram em destaque na primeira etapa da Baja de Portalegre 500 ao terminarem, o primeiro setor seletivo da prova do ACP, na terceira posição entre os concorrentes da categoria T3, a oitava da classificação geral.

Após terem terminado o prólogo de abertura a somente nove décimos de segundo dos líderes, Armindo Araújo e Luís Ramalho partiram para os setenta quilómetros de hoje com grandes expectativas e no final da etapa, colocaram o Can-Am Maverick T3 da Santag Racing Team num lugar de destaque. “Entrámos muito bem no prólogo e por menos de um segundo não fomos os mais rápidos da nossa categoria. Iniciamos o setor seletivo num bom ritmo e a partir do quilómetro vinte começamos a sentir uma vibração que fez com que não atacássemos ao máximo até final.

Acredito que poderíamos ter sido mais rápidos, mas mesmo assim conseguimos fechar a etapa num lugar do pódio, entre os T3, e dentro do top-10 da geral. Foi um dia excelente e estamos muito satisfeitos com a nossa prestação”, começou por dizer Armindo Araújo.

Com dois setores seletivos ainda para disputar, de duzentos quilómetros cada, Armindo Araújo acredita que “apesar de ser um dia muito longo vamos procurar atacar desde o primeiro quilómetro e encontrar um ritmo que nos permita terminar esta grande prova com um bom resultado. Seria muito bom manter um lugar no pódio e vamos dar o máximo para que isso seja possível”, disse ainda o piloto de Santo Tirso. A segunda etapa da Baja de Portalegre 500 tem início marcado para as 7h45 e a chegada, ao final do derradeiro setor seletivo, prevista para as 15h45.