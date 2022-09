Baja Polónia/SS2: João Ferreira em 2º e na frente de Michal Małuszyński | AutoSport

K. Hołowczyc/Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) voltaram a vencer, agora na SS2, na Baja Polónia e com isso estenderam a sua liderança da prova, mas nas contas que verdadeiramente interessam aos portugueses, João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) foram segundos na SS2, 54 segundos na frente de Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally), o que significa que na classificação geral são agora segundos com 38.9s de avanço para os polacos que com eles lutam pelo triunfo na Taça da Europa de TT Bajas.

Ventura/Brun (Yamaha YXZ 1000R) lideram o T4, são quartos da geral, enquanto o T3 é agora liderado por Segura/Lopez (Can-Am Maverick X3) 1m37.9s na frente de Filipe Nascimento/João Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3).

