Baja Polónia/SS1: João Ferreira começa em quarto | AutoSport

K . Hołowczyc/Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) foram os mais rápidos no SS1 da baja Polónia, prova da Taça Europeia de Bajas. com um registo de 4:48.5 bateram B. Vanagas/Sikk (Toyota Hilux) por 1.4s com a dupla que luta com João Ferreira e David Monteiro pelo triunfo na competição, Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally) em terceiro a 8.8. Seguiram-se João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) a 23.9s, com o melhor dos SSV, T4, Kuś/Pasek (BRP Can-Am Maverick) logo a seguir.

Filipe Nascimento/João Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3) foram os melhores do T3, 14.3s na frente dos seus mais diretos adversários.

Tempos Online – CLIQUE AQUI