Baja Polónia: PRK Sport Rally Team com três duplas | AutoSport

Realiza-se na próxima semana a Baja Polónia, prova da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno Bajas. Depois de muitas equipas portuguesas terem estado na Baja España Aragón, em julho, na Baja da Polónia, próximo desafio do calendário da competição, evento disputado entre os dias 26 e 29 de agosto, vão marcar presença quatro equipas portuguesas e ainda Filipe Palmeiro, ao lado de Benediktas Vanagas, numa Toyota Hilux.

O maior contingente é o da PRK Sport Rally Team, com três duplas. Pedro Dias da Silva/José Sá Pires, Edgar Condenso/António Serrão, Mike e Filipe Nascimento/João Serôdio. Depois de uma prestação que grande nível na Hungria a PRK Sport Rally Team regressa à atividade, mas desta feita com “três Mosqueteiros” a defenderem as cores da formação nabantina, que, assim dá seguimento este périplo internacional na temporada 2021 e, uma vez mais, com o objetivo de ganhar experiência num tipo de jornadas muito diferente daquele a que a formação e os seus pilotos melhor conhecem.

Pedro Dias da Silva, líder da formação e um dos pilotos que disputa a prova, acredita estarem reunidas condições “para assegurarmos um bom resultado. Começámos a preparar este evento logo depois de termos saído da Hungria e todos nós abdicámos do normal período de férias com vista a participação de grande nível na Polónia. Todos estamos cientes das dificuldades deste evento, que tem mais de 400 quilómetros a cronómetro e num traçado e pisos que nos é totalmente desconhecido. Ainda assim, acredito que voltaremos a estar em bom nível. Desta vez seremos três duplas em prova, o que representa um desafio adicional para a equipa, mas não tenho dúvidas de que todos estão preparados para enfrentar as maiores exigências.”

As duplas lusas são as seguintes:

208 PRK Sport Rally Team/Pedro Dias da Silva/José Sá Pires (Ford Ranger EXR Proto T1)

214 PRK Sport Rally Team/Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger EXE Proto T1)

219 PRK Sport Rally Team/Filipe Nascimento/Paulo Torres (DPR By PRK Sport 002 T3)

404 South Racing Alexandre Ré/Pedro Ré (BRP Can-Am Maverick T4 FIA)

A prova realiza-se entre 27 e 29 de agosto:

A prova polaca da Taça FIA de Bajas conta com sete especiais, das quais a primeira é um Prólogo (Qualifying Stage) que terá lugar na tarde desta Sexta-feira. No Sábado disputa-se a segunda e mais longa etapa da prova, com uma dupla passagem por um sector de 184,05 quilómetros. No último dia da Baja Polónia (Domingo) as equipas enfrentarão quatro especiais, que totalizam pouco mais de 53 quilómetros e que resultam da dupla passagem por duas especiais de 9,59 Km e 17,33 Km, respetivamente.

Sexta-Feira, 27 agosto

SS1 – 8.00 Km

Sábado, 28 agosto

SS2 175.00 Km

SS3 175.00 Km

Domingo, 29 agosto

SS4 9.65 Km

SS5 17.35 Km

SS6 9.65 Km

SS7 17.35 Km