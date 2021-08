Baja Polónia: Portugueses em terceiro e sétimo… | AutoSport

Numa prova com sete setores seletivos, ao cabo do sexto, a dupla Hołowczyc / Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) lidera com um avanço de 09: 12,1s face a Al Rajhi / Orr (Toyota Hilux Overdrive) com Beneditkas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) em terceiro a 13: 42,8s. Grande prestação dos homens da South Racing, Alexandre Ré/Pedro Ré, que no BRP Can-Am Maverick T4 FIA são sétimos da geral a 31m54s dos líderes.

Quanto ao restante contingente português, 18º para Filipe Nascimento/Paulo Torres (DPR By PRK Sport 002 T3), com Pedro Dias da Silva/José Sá Pires (Ford Ranger EXR Proto T1) no 23º lugar. Ainda na PRK Sport Rally Team/Team Consilcar, Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger EXE Proto T1) ficaram ontem pelo caminho com problemas na embraiagem do Ford Ranger). Num evento onde a equipa fez a sua estreia, imprimindo um ritmo consistente num contexto de total descoberta. Edgar Condenso e António Serrão iniciaram com um 9º lugar na categoria T1, 20º da geral, nos 7.33 quilómetros de Prólogo, disputados na sexta-feira. “Foi um desafio atípico. Um percurso desenhado numa base militar, extremamente duro, com bastantes regos, inclinações, um traçado bem mais ao jeito de trial que de TT. A nossa preocupação foi levar o carro até ao fim, evitando armadilhas”, começou por afirmar o piloto.

Ontem, estava reservada uma dupla passagem por um traçado de 184.05 quilómetros. No secção da manhã, Edgar Condenso e António Serrão começaram por estabelecer um andamento regular ao volante da Ford Ranger, mantendo-se em prova mesmo após os problemas de embraiagem registados a partir do quilómetro 70. No entanto, e apesar do espírito de resiliência da dupla, o abandono acabaria por acontecer ao quilómetro 148 do primeiro de dois Setores Seletivos. “Fizemos os possíveis, mas de facto não deu para continuar”, frisou o piloto. Neste contexto, Edgar Condenso sublinha o contentamento com esta participação: “Apesar do abandono prematuro, fica um balanço positivo desta experiência. A prova é espetacular, com um percurso bastante equilibrado entre zonas rápidas e mais sinuosas, desenhado em terreno florestal e com piso arenoso. Foi um prazer competir aqui e a ideia é, se possível, seguramente voltar”, acrescentando: “Aprende-se muito com o desconforto de enfrentar o desconhecido, e foi exatamente isso que fizemos aqui, perante um leque de adversários de renome mundial. Os imprevistos fazem sempre parte do desporto, sabemos isso perfeitamente, mas esta presença valeu cada quilómetro.”

