Baja Oeste de Portugal: Roberto Borrego fez o melhor tempo do prólogo entre os SSV | AutoSport

A Baja Oeste de Portugal 2023 já arrancou e a primeira posição nos SSV ficou nas mãos de Roberto Borrego e André Lopes, enquanto o Bruno Santos é o primeiro líder da classificação na categoria das motos. A prova da Escuderia Castelo Branco, que este ano está sediada no Cadaval, viu João Vale assumir o comando nos quads.

A categoria dos SSV foi, em relação aos melhor classificados, aquela em que as diferenças foram mais evidentes. Roberto Borrego e André Lopes, que correm em Can Am, fizeram um pouco mais de seis minutos no percurso do prólogo, mas deixaram a segunda equipa mais veloz, constituída por João Monteiro e Nuno Morais – também em Can Am -, a 7,8 segundos. Pedro Pinha e Joaquim Dias (Can Am) demoraram mais 13,5 segundos do que Borrego e Lopes.

Nas motos, Bruno Santos, em Husqvarna, foi o mais rápido a cumprir os 6,07 quilómetros do traçado desenhado junto a A-Dos-Cunhados e deixou o campeão nacional em título, António Maio (Yamaha), a 4,1 segundos de distância. Gustavo Gaudêncio, em Honda, foi o terceiro mais rápido e parte para o primeiro sector selectivo com uma desvantagem de 7,7 segundos para Santos.

Se João Vale, em Can Am, foi o mais forte entre os concorrentes que competem na categoria dos quads, o segundo e o terceiro mais rápidos ficaram empatados em tempo. Luís Fernandes, em Yamaha, ficou com a segunda posição, enquanto Tomás Paulo, também em Yamaha, ficou com o terceiro posto. Ambos perderam apenas 4,3 segundos para Vale, o que deixa antever um embate muito renhido nos próximos dois dias de competição.

As equipas voltam à ação logo às 7h45. No total do dia, os concorrentes vão percorrer quase 200 quilómetros contra o cronómetro.