Baja Oeste de Portugal: Pedro Antunes venceu prólogo nos SSV

A edição da Baja Oeste de Portugal 2024 já arrancou. Neste primeiro dia, as equipas de motos, quads e SSV foram os primeiros e únicos a entrar em ação com a disputa dos 5,56 quilómetros do prólogo.

Nos SSV, Pedro Antunes bateu a concorrência e parte para o dia de amanhã no comando da classificação.

O primeiro dia da Baja Oeste de Portugal 2024 já permitiu que os apaixonados pelo todo-o-terreno vibrassem com a competição. Depois das respectivas verificações administrativas e técnicas, que permitiram aos concorrentes entrarem em prova, seguiu-se o confronto inaugural para motos, quads e SSV.

Pedro Antunes foi o melhor dos SSV e esta foi a melhor forma de entrar em competição. Sexto classificado no campeonato, o piloto do Can-Am sabe que só se andar ao ataque é que consegue reduzir a desvantagem que tem para os adversários e começou, desde já, a ganhar no prólogo. Beto Borrego já está fora das contas do título, mas não foi por isso que não procurou andar depressa. Conseguiu fazê-lo e obteve o segundo tempo a 5,4 segundos do vencedor do prólogo. Pedro Carvalho (Bombardier) ficou na terceira posição, a nove segundos de Antunes.

“Entrámos para esta prova, que é aquela em que nos sentimos em casa, pois somos de Torres Vedras, com o objetivo de fazer uma boa corrida. Começámos com uma vitória no prólogo, apesar de isso ser só um aperitivo para o fim‑de‑semana. Não conta para nada, pois só define a posição para amanhã, mas é sempre melhor começar a ganhar”, disse Pedro Antunes.

Amanhã, os SSV percorrem o primeiro sector seletivo da Baja Oeste de Portugal 2024, enquanto os automóveis entram em ação. De manhã competem no prólogo e, à tarde, fazem o sector mais curto do fim‑de‑semana.

Tempos Online – CLIQUE AQUI