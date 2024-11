Baja Oeste de Portugal: CNTT com títulos em disputa nos SSV

A região Oeste de Portugal vai receber a sétima e derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno,a Baja Oeste de Portugal que vai percorrer pistas dos concelhos de Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, Cadaval, Alenquer, Óbidos e Sobral de Monte Agraço. Pela frenteos 135 concorrentes inscritos terão um percurso com 445,12 km de extensão, dos quais mais de 291,75 serão cronometrados.Em disputa estão os títulos de campeão nacional Quad e SSV disciplinas que são lideradas respetivamente por João Vale e Pedro Santinho Mendes ambos em Can-Am. Nas motos Martim Ventura em Husqvarnajá se sagrou antecipadamente campeão nacional.

Entre os SSV destaque ainda para os dois troféus monomarca propostos pela Polaris e Segway. No regressado Troféu Polaris é já campeão Arnaldo Monteiro,título que acumula com o Campeonato Stock. O 2º lugar absoluto de Tiago Guerreiro em Portalegre permite-lhe aspirar a nova vitória no Troféu Polaris e também a lutar pelas primeiras posições à geral. No estreante Troféu Segway André Rodrigues ocupa o 1º lugar com seis pontos de vantagem para Hélder Batista.

De referir que no muito animado Campeonato de Equipas lidera o Old Friends Rally Team, seguido da Bitracing e com a Can-Am Offroad Portugal no 3º lugar.

A Baja Oeste de Portugal arranca desportivamente na sexta-feira, dia 8 novembro, dia em que se disputa o prólogo de 4,75 Km, em Sobral de Monte Agraço.

No sábado, pilotos e máquinas terão pela frente um primeiro setor seletivo de 173 km que ligará Cadaval a Vila Facaia. O segundo e derradeiro setor seletivo compreende um total de 114km, a disputar no domingo entre Sobrena e Camarnal.