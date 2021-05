Baja Loulé, SSV: Declarações dos três primeiros | AutoSport

João Monteiro/Victor Hugo Melo (Can-Am X3 XRS) lideram a Baja Loulé no final do primeiro Setor Seletivo, e têm neste momento um avanço de 2m02.7s para Pedro Carvalho/André Guerreiro (Can-am Maverick X3). Terceiro lugar para o vencedor do prólogo, Nuno Fontes (Bombardier X3) que terminou o dia a 3m02.7s da frente.

Romeu Martins e João Dias (Bombardier) foram quartos a 4:53.5, na frente de Alexandre Pinto/Fábio Belo ( Can-Am Maverick X3), que ficaram a 5:11.2.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Can-am X3 XRS) foram sextos a 5:26.3, e a fechar o top 10 ficaram Ruben Rodrigues (Can-am Maverick X3), Gonçalo Guerreiro (Can-Am XRS), Paulo Fernandes ( Polaris) e Sebastien Guyette (Can-Am XRS). Hélder Rodrigues (Can-Am Maverick X3) foi 12º, e a quem o dia não correu bem foram os ao vencedores da primeira prova, a Baja TT Montes Alentejanos, Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can-Am X3), que já estão quase a 10 minutos da frente. Ruben Faria/Nelson Custódio (Can-am Maverick X3) foram apenas 26 e já cederam 15:45.8.

