Baja Loulé: Nuno Fontes ‘arrasou’ no prólogo | AutoSport

Nuno Fontes, em Bombardier X3 foi o mais rápido no prólogo que marcou o arranque da Baja Loulé, segunda prova do CPTT e CNTT, com um tempo de 5m26.4s, batendo o belga Sebastien Guyette (Can-Am XRS) por 8.6s. Terceiro lugar para Cristiano Batista ( Can-am Maverick X3) que ficou a 9.6s do vencedor do prólogo. Ruben Faria (Can-am Maverick X3) foi quarto, a 11.5 na frente do vencedor da primeira prova, a Baja TT Montes Alentejanos, Roberto Borrego (Can-Am X3). Lourenço Rosa, piloto que disputou o último Dakar (Can-Am X3 XRS) foi sexto na frente de Wilson Galo (Can-Am X3): A fechar o top 10 ficaram João Dias ( Can-am Maverick X3), Gonçalo Guerreiro (Can-am XRS) e Luís Cidade Pires (Bombardier XRS).

Por curiosidade, o motard Hélder Rodrigues (Can-Am Maverick X3) foi 22º enquanto Joaquim Rodrigues (Can Am), piloto da Hero no Dakar, foi 32º, naquela que é a estreia de ambos nos SSV.

Tempos Online – CLIQUE AQUI