Baja Jeddah: Maria Luís Gameiro e José Marques fazem nono lugar em estreia no novo carro

fisicamente apta para enfrentar com todas as forças a sua estreia no Rally Dakar, que vai acontecer

frente 15 dias durante os quais vai apenas concentrar-se no preparado do seu corpo, para que esteja

consistente e revelou uma fiabilidade assinalável. E as soluções encontradas pela X-Raid em termos de suspensão, travagem, motor, etc, colocaram o Fenic num patamar muito elevado logo na estreia. Fico contente por termos correspondido e, assim, juntámos a um bom teste, este resultado que é muito importante e revelador… Agora que venha o Dakar!”

A prova foi uma preparação para o Rally Dakar 2025, permitindo a Maria Luís familiarizar-se com o veículo da categoria Challenger. Desde o início, mostrou grande habilidade e manteve um ritmo forte, mesmo com margem de segurança.

Maria Luís Gameiro e José Marques, do Team Motivo JCB, alcançaram um notável nono lugar na Baja Jeddah, na Arábia Saudita. A piloto surpreendeu ao garantir um “top ten” na sua estreia no novo “side-by-side” X-Raid Fenic.

