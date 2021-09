Baja Itália, SSV: Alexandre Ré Campeão Europeu de T4 | AutoSport

Alexandre e Pedro Ré terminaram em segundo lugar a Baja Itália, e com isso selaram o título T4 da Taça FIA de Bajas. A South Racing confirmou o título do Campeonato da FIA T4.

Saleh Al-Saif da Arábia Saudita e Alexandre Ré de Portugal asseguraram o primeiro e segundo lugares na categoria T4 da Baja Itália. Al-Saif e Kirill Shubin venceram duas etapas e com isso bateram Alexandre Ré e o seu irmão Pedro, por apenas 5.1 segundos.

Os pontos ganhos por ambos os pilotos significam agora que Al-Saif vê o companheiro de equipa, Meshari Al-Thefiri a liderar a classificação no Campeonato do Mundo FIA de T4 e Ré assegura o título da Taça FIA Europeia de Bajas, com uma ronda ainda por decorrer, em Portugal no final de outubro, a Baja Portalegre: “Este é um grande resultado, ganharmos a Taça Europeia da FIA ainda com uma prova pela frente. Teve um início desafiante, este evento e estivemos sempre na luta até ao final”, disse Alexandre Ré.



O Al-Thefiri do Kuwait sofreu um revés na sua luta pelo título de T4 da Taça do Mundo FIA. Al-Thefiri ficou bem posicionado após o prólogo, mas teve um acidente no primeiro SS, na sexta-feira à tarde. Precisa agora de bater os seus rivais em Portugal para ter alguma hipótese de chegar ao título: “Esperamos ansiosamente pela Baja Portalegre, onde ainda estamos numa luta pelo campeonato. Podemos deitar fora as pontuações dos dois piores eventos. Vai ser difícil, mas estamos lá para lutar”.

A ação competitiva para a South Racing Can-Am Team começou com a etapa de qualificação de Meduna de 7,55 km na sexta-feira, mas na prova Al-Saif registou o segundo tempo na SS1 atrás de Amerigo Ventura/Mirko Brun (Yamaha YXZ 1000 R). Ré era o terceiro, e depois Al-Thefiri sofreu um acidente que prejudicou gravemente as suas ambições de chegar ao título.

Na SS seguinte, Al-Saif venceu, e o segundo tempo permitiu a Ré encurtar a diferença brecha face ao líder.

Na SS3, Ré foi mais rápido que Al-Saif por 25 segundos e conseguiu roubar o segundo lugar a Ventura: “Tentámos novamente não danificar o carro e o Can-Am esteve perfeito. Precisávamos de bater a Yamaha e ganhámos a etapa no T4 com um bom tempo. Foi bom conduzir nessa etapa”.

Ré conseguiu vencer a última etapa por 1m110s e com isso levou a um final emocionante, mas não foi suficiente para privar Al-Saif da vitória na categoria, por uma margem de apenas 5,1 segundos. Ventura completou os lugares do pódio.



Classificação