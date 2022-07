Baja Itália/SS3: João Ferreira reforça segunda posição | AutoSport

Yazeed Alrajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) voltaram a vencer o SS#, alargaram a margem na frente face a João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) colocando a margem nos 3m46.0s com a dupla lusa a reforçar fortemente a sua posição na prova, isto quando fica a faltar apenas um Setor Seletivo, que se realiza amanhã. Nova grande exibição do jovem piloto luso, que dá cartas no CPTT e a pouco e pouco começa a mostrar-se na Europa.

O melhor T4 é o Can-Am Maverick XRS de Cristiano de Batista/Wladimir Grunenberg, na sexta posição da geral com Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford Ranger Exr 05 Proto) a caírem de oitavo para nono da geral, mas a menos de 30s do oitavo lugar.

No T3 lideram Eduard Pons/Mena Oriol (BRP Can-Am Maverick XRS) com Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS T3) a manterem o sexto lugar a nove minutos dos líderes.

Como já tínhamos referido de manhã, azar para Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) que quando rodavam em terceiro da geral “um toque numa árvore após um ressalto numa zona estreita, levou à quebra do triângulo inferior e transmissão obrigando-nos a parar a 1 km do final”, explicou Victor Jesus.

Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes SLC 350 Proto) e Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V 230 TD) não marcaram presença na prova, devido a não terem tido tempo útil para cumprir uma exigência da FIA: “a FIA pediu que fosse feito um teste aos rollbar dos carros e esse teste levava pelo menos 10 dias úteis a fazer por isso ficámos de fora”, disse ao AutoSport Alexandre Franco. A prova termina amanhã de manhã com a SS4.

