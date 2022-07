Baja Itália/SS2: João Ferreira sobe para segundo | AutoSport

No final do segundo Setor Seletivo da Baja Itália, a dupla lusa João Ferreira/David Monteiro (Mini John Copper Works Rally) são agora segundos da geral, 2m17s atrás de Yazeed Alrajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive), que venceram o Setor Seletivo. Grande prestação da dupla lusa que tem o terceiro classificado a três minutos, na classificação geral.

Na PRK Sport Rally Team, azar para Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) que quando rodavam em terceiro da geral “um toque numa árvore após um ressalto numa zona estreita, levou à quebra do triângulo inferior e transmissão obrigando-nos a parar a 1 km do final”, explicou Victor Jesus.

A seguinte dupla em prova é também assistida pela PRK Sport Rally Team, com Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford Ranger Exr 05 Proto) em oitavo da geral a 1m24s do sétimo lugar.

No T3, ainda e sempre na PRK Sport Rally Team, Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS T3) são sextos a pouco mais de quatro minutos da frente.

Para quem, como nós estranhou a ausência de Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes SLC 350 Proto) e Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V 230 TD) no arranque da prova, há uma explicação: “a FIA pediu que fosse feito um teste aos rollbar dos carros e esse teste levava pelo menos 10 dias úteis a fazer por isso ficámos de fora”, disse ao AutoSport Alexandre Franco.

Esta tarde realiza-se a SS3 e a prova termina amanhã de manhã com a SS4.

Tempos Online – CLIQUE AQUI