Baja Italia: sortes diferentes para a ‘caravana lusa

A caravana lusa que participu na Baja Itália teve um pouco de tudo, desde o excelente, mas nada surpreendente face ao que já conhecemos do piloto, triunfo de João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) T3, quarto posto para Paulo Rodrigues/João Miranda (Can Am Maverick X3) T3, sexto para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3) T3, a prova correu mal a João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally +), que foram apenas sétimos. Venceram o prólogo, mas depois ficaram ‘presos’ e perderam mais de 20 minutos terminando apenas no sétimo posto quando tinham andamento mais do que suficiente para vencer a corrida.

Fernando Barreiros/Rui Pereira (Isuzu D-Max) venceram o T2, os únicos a terminar da Classe Stock.

Pelo caminho ficaram Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) com problemas mecânicos na Toyota Hilux.

A prova foi anárquica e pela primeira vez em 31 edições, um protótipo não venceu e, este ano, havia nada menos que seis veículos Ultimate T1+ à partida.

O vencedor surpresa – mas só para os mais distraídos – foram João Dias e João Pedro Ré no ágil e potente Can Am Maverick X3, que completou as três passagens no sector seletivo ‘Tagliamento’, com quase 95 km de extensão, em 4h08m18.4s.

Foi a primeira vez que um veículo side by side subiu ao degrau mais alto do pódio no Interporto di Pordenone, mas o segundo e terceiro lugares foram também prerrogativa dos tubulares ligeiros com o polaco Adam Kus (Grally Ot3) em segundo lugar a 1m12.9s, e o espanhol Fidel Castillo Ruiz (outro Can Am) em terceiro a 2m06.0s.

Duro e impiedoso, a Baja Itália afastou imediatamente o lituano Benediktas Vanagas (Toyota Hilux), que foi parado por uma falha elétrica na primeira volta da manhã. Polegares para baixo também para o polaco Michal Maluszynski (Mini John Cooper Works Rally) e para o português Francisco Barreto (outra Hilux), vítimas de uma pista de ‘partir ossos’, estreita e seletiva em alguns pontos onde os SSV passaram incólumes.

Por outro lado, João Ferreira, o favorito da véspera e a estrela do prólogo com o Mini da equipa X-Raid, ficou preso durante 25 minutos no percurso antes de poder recomeçar. Corrida comprometida, mas com veemência o lusitano conseguiu terminar em sétimo lugar da geral, recuperando pontos importantes para a classificação da Taça da Europa FIA.

Os italianos foram bons protagonistas na prova internacional. Amerigo Ventura (Yamaha Yxz 100R) acariciou o sonho do pódio, mas desapareceu do radar na segunda volta depois de um mergulho num vau. Manuele Mengozzi (Hilux) foi quinto, primeiro dos T1 como tinha conseguido em março na Artugna Race. Top 10 para Andrea Schiumarini (Century Racing Cr6) e Andrea Castagnera (Can Am), enquanto a corrida de Federico Buttò (também Can Am) pára após a primeira volta. Na corrida nacional (com uma volta a menos), houve duas classificações finais. Vitória para Alfio Bordonaro (Suzuki Grand Vitara) entre os veículos baja cross country em 3:10m20s, por uma medida sobre Elvis Borsoi (Mini John Cooper) a 35.6s, mais 5m que o húngaro Frantisek Brutovsky que, no entanto, pagou uma penalização de mais de 9m. Um pódio totalmente magiar entre os veículos side-by-side: primeiro Zoltan Garamvolgyi (Garilla X3 Evo) em 2:55m36.3s, segundo Kannar Szilard em 2m43.5s, terceiro Norbert Liszi em 4h20.7s (ambos em Can Am).