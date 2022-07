Baja Itália: João Ferreira vence na prova do Campeonato da Europa de Bajas | AutoSport

Yazeed Alrajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) venceram a Baja Itália, terceira prova tanto da Taça da Europa de Bajas, como da Taça do Mundo de Bajas, cuja competição que vai passar por Portugal em outubro com a Baja Portalegre 500.

Os portugueses continuam a dar cartas na Taça da Europa de Bajas, com João Ferreira/David Monteiro (Mini John Copper Works Rally) a terminaram a Baja Itália na segunda posição da geral, vencendo a prova reservada à competição europeia: “Obtivemos uma excelente vitória na prova pontuável para o Campeonato da Europa de Bajas! Conseguimos ainda o segundo lugar à geral, fruto do excelente trabalho de navegação do David (Monteiro) e de uma assistência de excelência por parte da ARC Sport, s carro esteve fantástico, estamos naturalmente muito felizes, são pontos muitos importantes para a Taça da Europa, estou muito contente com este resultado”, disse o piloto no final.

O polaco Michal Maluszynski, líder do campeonato foi terceiro da geral, segundo da ECCCB, depois da passagem por Espanha com a Baja Dehesa Extremadura e pela Grécia com o Rally Greece Offroad, o jovem João Ferreira de um grande piloto no campeonato com este triunfo.

Também porque Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok), depois de terem sido quartos na SS1, e quando rodavam em terceiro da geral na SS2 “um toque numa árvore após um ressalto numa zona estreita, levou à quebra do triângulo inferior e transmissão obrigando-nos a parar a 1 km do final”, explicou Victor Jesus. Um abandono inglório, eles que eram segundos no campeonato à entrada desta prova.

Nos SSV, a dupla brasileira Cristiano Batista/Wladimir Grunenberg (BRP Can-Am Maverick XRS) venceu o T4 obtendo o terceiro posto da geral conjunta, batendo Amerigo Ventura/Mirko Brun (Yamaha YXZ 1000R) por cerca de cinco minutos. Kees Koolen/Paolo Ceci (BRP Can-Am Maverick XRS) ficaram em terceiro 45s mais atrás.

No T3, triunfo de Erik Van Loon/Sebastien Delaunay (BRP Can-Am Maverick XRS) oitavos da geral cinco minutos na frente de Santi Navarro/Marc Sola (BRP Can-Am Maverick XRS), líder do campeonato no T3, com Dania Akeel/Laurent Lichtleuchter (BRP Can-Am Maverick XRS) em terceiro a outros cinco minutos atrás. Nonos da geral, foram Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS) que começaram em segundo do T3, mas caíram para a sexta posição e no último dia para a 10ª posição do T3,

Michael Braun/Ivo Santos (Ford Ranger EXR 05 Proto) desistiram na SS2, eram 21º da geral.

Ficam ainda a faltar as provas da Hungria, no início de agosto, e a Baja Polónia, no início de setembro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

ferreira