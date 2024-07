Baja Itália, João Ferreira: problema com a bateria ‘travou’ rapidez

João Ferreira e Filipe Palmeiro terminaram a Baja Itália na 7.ª posição da Geral.

Os Campeões da Europa de 2022, regressavam a Itália com ambições de lutar pelo triunfo na segunda ronda da Taça da Europa de Bajas, depois de um segundo lugar alcançado em 2022 e um terceiro lugar em 2023.

Contudo, um ligeiro problema no primeiro setor seletivo da prova, acabou por atrasar irremediavelmente a dupla portuguesa da luta pelo triunfo, ainda que depois tenham conseguido vencer o segundo e terceiros setores da prova italiana.

Ao volante do Mini JCW T1+ da X-Raid, o piloto de Leiria terminou a prova, ainda assim, satisfeito e já de olhos nos próximos desafios: “Claro que quando vimos para vencer, não podemos sair da prova totalmente felizes com um sétimo lugar. Mas a verdade é que não era possível fazer melhor, depois de um ligeiro problema de bateria que sentimos no primeiro setor. Daí em diante demos o nosso melhor e fomos consistentemente os mais rápidos, por isso temos que acreditar que fizemos um bom trabalho e sair de Itália com a cabeça levantada, felizes e com os olhos postos já na Baja Aragon e Baja Hungria, que se realizam no espaço de um mês”, garantiu o jovem piloto nacional.

A Taça da Europa de Baja prossegue em Agosto com a realização da Baja Hungria, sendo que, pelo meio, João Ferreira e Filipe Palmeiro vão marcar presença na Baja Aragon, prova pontuável para a Taça do Mundo e onde se espera que estejam os melhores pilotos do Mundo.

FOTO Go Agency