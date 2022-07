Baja Itália: João Ferreira melhores portugueses em quarto | AutoSport

Yazeed Alrajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) foram os mais rápidos na SS1 da Baja Itália, terceira prova tanto da Taça da Europa de Bajas, como da Taça do Mundo de Bajas. A dupla da Toyota registou 10m07.1s e bateram Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux) por 20.8s com Juan Yacopini/Matias Acosta (Toyota Hilux Overdrive) a terminar a 31.6s na frente da melhor dupla portuguesa, João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) que ficaram a 31.9, três décimos mais atrás. Quinto posto para Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) que terminaram a 35.0s com Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford Ranger EXR 05 Proto) em sétimo a 1m03.4s.

Amerigo Ventura/Mirk Brun (Yamaha YXZ 1000R) foram os melhores do T4, na 11ª posição da geral e na 17ª ficaram Fernando Alvarez/Xavier Panseri (BRP Can-Am Maverick XRS), os mais rápidos no T3, na frente de Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS), que ficaram a cerca de 22s dos seus adversários no T3. A prova prossegue amanhã com mais dois SS e termina domingo com o SS4.

Classificação

1 200 Yazeed Alrajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) 10’07.1 T1/T1.1

2 207 Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux) 20.8 T1/T1.1

3 201 Juan Yacopini/Matias Acosta (Toyota Hilux Overdrive) 31.6 T1/T1.1

4 204 João Ferreira/David Monteiro (Mini John Copper Works Rally) 31.9 T1/T1.1

5 203 Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) 35.0 T1/T1.1

7 210 Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford Ranger EXR 05 Proto) 1’03.4 T1/T1.1

11 404 Amerigo Ventura/Mirk Brun (Yamaha YXZ 1000R) 1’28.8 T4/

17 300 Fernando Alvarez/Xavier Panseri (BRP Can-Am Maverick XRS) 1’57.5 T3/

21 309 Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS) 2’19.9 T3/