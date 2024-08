Baja Hungria: João Ferreira e Filipe Palmeiro vencem, reforçando liderança

Nani Roma e Álex Haro completaram a Baja Hungria com o melhor tempo geral, mas como competiam com um Ford Raptor T1+ com especificações de 2025, ficaram fora da classificação oficial. O triunfo na FIA European Baja Cup foi para o português João Ferreira e o seu navegador Filipe Palmeiro, que, a bordo de um Mini, terminaram a prova a 1 minuto e 36 segundos da dupla espanhola.

João Ferreira, Filipe Palmeiro e o Mini dominaram a Baja Hungria, onde já tinha estado no pódio em 2022, o que aumentou a sua vantagem na Taça da Europa. Grajek Wlodzimierz e Michal Goleniewski, em Toyota Hilux T1+, ficaram em terceiro lugar (segundo, esquecendo Nani Roma) após a desclassificação de Francisco Barreto por uma reparação indevida nos travões da sua Toyota Hilux T1+.

A Santag Racing venceu na categoria Challenger, conquistando o troféu de equipas e ocupando os dois primeiros lugares no pódio, com Otávio Sousa Leite e Valter Cardoso em primeiro, e João Dias e João Miranda em segundo. Fernando Barreiros, com Rui António como navegador, venceu a Categoria Stock na Baja Hungria, subindo ao 2º lugar isolado na classificação da FIA European Baja Cup.

Fotos: Organização Hungarian Baja