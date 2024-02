Baja Ha’il: João Ferreira a caminho da Arábia Saudita | AutoSport

A dupla João Ferreira e Filipe Palmeiro que recentemente terminaram com um Top5 o Dakar Rally na categoria SSV, preparam-se para rumar de novo a terras sauditas onde vão estar à partida da Baja Ha’il, primeira ronda da Taça do Mundo de Cross Country Bajas organizada pela FIA. Agora aos comandos do MINI JCW T1+, o piloto de Leiria vai procurar evoluir na sua condução em dunas, desta vez ao volante de uma viatura da categoria Ultimate. Recorde-se que, em 2023, João Ferreira foi terceiro classificado na Taça do Mundo, atrás de Yazeed Al Rahji e Nasser Al Attiyah.

“Quando preparamos a temporada 2024, e conscientes que vamos tentar estar na luta pelos nossos objetivos com o Can-Am no Campeonato do Mundo (W2RC), decidimos também não esquecer a evolução ao volante do MINI. Depois de uma conversa com a X-Raid surgiu a possibilidade estarmos já à partida da Baja Ha’il, o que é muito positivo para nós. Sabemos que vamos ter de nos adaptar e aprender muitas coisas novas, mas estamos ainda nessa fase de evolução e queremos continuar a crescer enquanto dupla nesta categoria. Para mim será uma novidade as dunas num carro como o MINI, por isso espera-se um desafio muito giro e que com certeza nos vai dar outra bagagem para o que falta disputar na temporada”, explicou João Ferreira.

O Hail Toyota International Rally, como é denominada oficialmente a Baja Ha’il arranca no dia 8 de Fevereiro e prolonga-se até ao dia 10. Com um terreno ideal, a prova percorre paisagens desérticas e é conhecida pelas altas dunas e pistas desafiantes no deserto Nafud Alkaber. A prova contará com um total de 915km, 488km dos quais cronometrados e divididos por Prólogo e dois setores seletivos. A Taça do Mundo de Bajas tem visita marcada para Portugal, na Baja Portalegre.