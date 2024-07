Baja Espanha Aragon/Taça Mundo Bajas: triunfo de Guillaume de Mévius, João Ferreira no pódio

Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel, dupla da Overdrive Racing, tiveram um excelente início da sua nova parceria, conquistando a vitória na dura Baja Espanha Aragón, terceira ronda da Taça do Mundo FIA de Bajas.

Depois de uma prova duríssima, a dupla da Toyota Overdrive deixou o seus colegas de equipa Rokas Baciuška/Oriol Vidal (Toyota Hilux Overdrive)a mais de seis minutos com a dupla lusa da X-Raid, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) a terminar no pódio. Num grande resultado para a Toyota em geral, Overdrive em particular, uma saborosa dobradinha.

Para De Mévius: “Aqui estamos nós no final da corrida e ganhámos, o que é muito bom, muito feliz. É a minha primeira vez com o Mathieu e a primeira vez que ganho a geral numa corrida, por isso foi um fim de semana muito bom para nós. Agora estou ansioso pelo próximo passo”. Já Baciuška acrescentou: “Foi um rali difícil. Tivemos de abrir as etapas no sábado, a primeira e a segunda. No último dia conduzi com cuidado porque pensei que tinha um furo no início. Nos últimos 20 km, tive um furo no pneu traseiro e conduzi com cuidado até ao fim. Esta foi a minha primeira corrida em 2021 com o T4, pelo que esta segunda vez com a Toyota foi uma boa experiência.”

O saudita Yazeed Al-Rajhi e o seu copiloto alemão Timo Gottschalk sofreram uma quebra do parafuso do braço A da suspensão traseira na segunda etapa, no sábado, e perderam muito tempo para os líderes. Recuperaram da melhor forma possível para vencer a terceira etapa no domingo, mas os estragos já estavam feitos e o saudita terminou a Baja em 72º da geral.

De Mévius começou de forma perfeita a sua nova parceria com Baumel e a dupla registou o melhor tempo no Prólogo, batendo Al-Rajhi por 6,3 segundos. De Mévius continuou na etapa de abertura onde tinha parado no Prólogo e o belga venceu a etapa de abertura com uma vantagem de 1min 37,9s sobre o companheiro de equipa Baciuška. De Mévius estava numa forma inspirada e terminou a segunda etapa mais longa 3min 09.8s mais rápido do que Baciuška, aumentando a sua vantagem na classificação geral para 4min 47.7s. Al-Rajhi parou no início da etapa com um problema técnico e depois novamente com um parafuso partido no braço inferior da suspensão A mais perto do final e não conseguiu continuar. Terminou classificado em 79º lugar.

Quanto aos portugueses, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) terminaram a SS1 em 4º, já a mais de quatro minutos de de Mévius, subiram no final da SS2 ao terceiro lugar da geral, mas a margem para a frente da corrida subia para mais de sete minutos, sedo que o pódio estava também quase garantido, o que veio a suceder.

Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus T3 Max) foram quartos e venceram o Challenger/T3, competição em que João Dias/Pedro Ré (G Rally Team OT3) foram 5º classificados, 10º da classificação geral. Foi no derradeiro Setor Seletivo que a dupla lusa passou outro português, Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally Team OT3) que bateram por apenas 5.1s. Alejandro Martins/David Monteiro (Mini JCW Rally Plus) foram 12º na frente de Gonçalo Guerreiro/José Sa Pires (Polaris RXR Pro R Sport) que venceram nos SSV/T4

José Manuel Rogeira/Paulo Jorge Capela (Ford Ranger) foram 16º, sétimos dos ultimate/T1+, Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can-Am Maverick X3) 11º dos Challenger/T3, 20º Ruben Rodrigues/Rui Paulo (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) segundos dos SSV/T4,

No 22º posto terminaram Maria Gameiro/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Plus), oitavos dos T1+, 23º lugar para Paulo Rodrigues/Gonçalo Reis (Can Am Maverick X3) 13º dos Challenger/T3, 26º posto para Nuno Madeira/Nelson Ramos (Can-Am Chg Maverick X3) T3.1 14º dos Challenger, 27º lugar para Rui Farinha/Rui Pita (Brp Can-Am Chg Maverick X3) Santag Racing 15º do Challenger/T3, 44º lugar para Otavio Batista/Joao Ré (Can Am Maverick X3) T3.1 Santag 14º Racing Challenger/T3, 46º posto para 23 Mário Franco/Rui Franco (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) 25º Challenger/T3, 57º-412 Filipe Lopes/Fábio Dos Santos (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) SSV/T4, 65º-329 Amândio/André Lopes (MMP T3 Rally-Raid) 40º Challenger/T3, 70º-223 João Franco/Vasco Franco (Mercedes V230 TD) e 83º-339 Daniel Silva/Gonçalo Magalhaes (Taurus T3 Max) 46º Challenger/T3.

Entre os desistentes, contam-se:

208 João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux Overdrive T1+) SS3

212 João Lourenço/Jorge Monteiro (Mitsubishi Racing Lancer) SS2

213 Jose Manuel Rogeira/Paulo Jorge Capela (Ford Ranger T1)

222 Hugo Raposo/Rafael Lutas (Nissan Proto X) T1 SS3

310 Tiago Reis/Paulo Fiúza (TAURUS T3 Max) T3 SS3

314 Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Can-Am X3) T3 SS3

325 Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick X3) T3

333 Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) T3

411 Carlos Sanzhez/Bernardo Ferreira (Brp Can-Am T4 Xrs Turbo Rr) T4

426 Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) SSV

220 César Sequeira/Tânia Sequeira (Mercedes 350 SLC) T1

Classificação (apenas os 20 primeiros):