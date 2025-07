Baja Espanha/Aragon: ‘Nani’ Roma lidera, João Ferreira no pódio após SS1

‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor) venceram o SS1 da Baja de Aragon e comandam a prova espanhola com 8.8s de avanço para Nasser Saleh Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo+) em terceiro a 22.4s.

Um belo começo para o piloto luso que está numa fase de adaptação ao novo carro, sendo esta a segunda prova em que compete. Depois de três dias de testes em Portalegre, o piloto de Leiria já faz jogo igual com os seus adversários, sendo já o melhor de todos os pilotos que correm com as Toyota.

Eryk Goczal/Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux IMT Evo) são quartos a 1m37.7s com o colega de equipa de João Ferreira, o sul-africano Saood Variawa/Oriol Mena (Toyota Hilux IMT Evo) em quinto a 1m46.4s da frente.

Numa prova rápida, com terreno muito aberto, as T1+ dão cartas, ao contrário do que sucede em Portugal, com bajas muito técnicas e lentas – na sua grande maioria – o melhor Challenger/SSV só aparece na 14ª posição.

Sexto posto para Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) a 1m46.4s seguindo-se Lionel Baud/Lucie Baud (Mini JCW Rally 3.0d) a 3m44.7s, Marek Goczal/Maciej Marton (Toyota Hilux IMT Evo) a 3m45.2s, Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor T1) a 3m50.5s e a fechar o top 10, Felix Macias/José-Luis Conde (Toyota Hilux Overdrive) 3m51.7s

Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally Team OT3) foram 14º da geral e líderes dos Challenger T3.1, a 4m23.6s da frente com Fidel Castillo/Candido Carrera (Taurus T3 Max) em segundo do T3.1 a 4m37.7s dos mais rápidos até aqui.

Alexandro Pinto/Bernardo Oliveira (Polaris RXR Pro R Sport) foram os melhores do T4/SSV 22.2s na frente de João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am Maverick R).

Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux Overdrive) é 20º a 5m18.1s da frente.

Mais info quando todos os concorrentes tiveram terminado o SS1

Tempos Online – CLIQUE AQUI