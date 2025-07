Baja Espanha Aragón: muitas novidades, trocas… e luta nas pistas

Pilotos da Taça do Mundo e da Taça Europeia FIA enfrentam o calor e o pó de Teruel na Baja Espanha Aragón

Os candidatos aos títulos da Taça do Mundo e da Taça Europeia FIA de Bajas rumaram esta semana à cidade de Teruel, na província espanhola de Aragão, para disputar a cada vez mais popular Baja España Aragón, que decorre de 25 a 27 de julho.

A lista de inscritos conta com 93 veículos, incluindo:

24 na categoria Ultimate

39 na Challenger (protótipos leves de todo-o-terreno)

28 na classe SSV

2 na classe Stock (veículos de produção em série adaptados para todo-o-terreno)

Entre estes, 11 pilotos competem para a Taça do Mundo FIA Baja, enquanto 10 estão inscritos na Taça Europeia.

O plantel inclui nomes consagrados do mundo do todo-o-terreno, como os vencedores do Dakar Nasser Al-Attiyah e Joan “Nani” Roma, ou ainda o conhecido piloto das pistas, Andre Lotterer.

Al-Attiyah, seis vezes vencedor da prova, junta-se pela primeira vez ao navegador belga Fabian Lurquin para continuar o desenvolvimento do Dacia Sandrider, com os olhos postos no próximo evento do Campeonato Mundial de Ralis Todo-o-Terreno (W2RC). Já Roma, vencedor por cinco vezes, compete ao lado de Alex Haro ao volante do Ford Raptor da M-Sport, com o apoio de Jourdan Serderidis, piloto grego que tem corrido no WRC com a M-Sport/Ford e agora vai fazê-lo com o Ford Raptor

No entanto, o foco principal na Taça do Mundo está na luta pelo título absoluto de Pilotos, uma vez que o sistema de pontuação por classe permite oportunidades iguais de sucesso entre as diferentes categorias.

Líderes da Taça do Mundo FIA Bajas

O checo Miroslav Zapletal lidera o campeonato com uma vantagem de 15 pontos, ocupando também o primeiro lugar nas classes Ultimate e Master, com o seu Ford F-150 Evo. O argentino Juan Cruz Yacopini, ao volante de um Toyota Hilux da Overdrive Racing, é o seu principal adversário — já venceu este ano na Jordânia e em Itália, o que dá ao seu navegador Daniel Oliveras uma vantagem de 25 pontos sobre Andrei Rudnitskiy na classificação dos navegadores. O português Francisco Barreto também persegue pontos em Hilux.

Na categoria Challenger, o emiradense Khalid Al-Jafla lidera com o seu Taurus T3 Max, ocupando ainda o terceiro lugar da geral e o segundo da classe Master. Já disputou quatro provas, mas não se inscreveu para pontuar nesta ronda em Espanha.

O seu maior rival, Sergei Remennik, residente nos EAU, estará presente em Teruel com Aleksei Ignatov, também ao volante de um Taurus T3 Max. Venceu as rondas da Arábia Saudita e da Jordânia, mas só participou em duas provas até agora.

Luta acesa nos SSV

A luta na categoria SSV aquece à medida que a época entra na sua fase intermédia. O britânico Paul Severn (Polaris), líder com 23 pontos de vantagem, não está presente em Teruel, o que poderá abrir portas a seis dos seus perseguidores diretos.

O neerlandês Mitchel Van Den Brink (Can-Am) é o mais próximo, depois de uma forte exibição em Itália. O italiano Amerigo Ventura (Yamaha) segue a apenas dois pontos. Hamed Al-Wahaibi, de Omã, também brilhou em Itália e subiu ao quarto lugar do campeonato. Ele será navegado pela experiente Ilka Minor, que regressa após ter falhado a ronda anterior.

Outros candidatos em SSV incluem Abdullah Al-Haydan (Arábia Saudita), Diego Martinez (Argentina) e Eugenio Amos — todos em Can-Am Maverick R. O veterano Fernando Alvarez regressa após uma operação às costas, mas não está inscrito para pontuar nesta prova.

Entre os nomes sonantes não inscritos para pontuar, destacam-se os portugueses João Dias, Alexandre Pinto e João Monteiro, o francês Michael Metge e a promissora norueguesa Hedda Hosås.

Na categoria Stock, o saudita Majed Al-Thunayyan volta a faltar a uma prova europeia, o que deverá permitir ao português Fernando Barreiros, com o seu Isuzu D-Max, reduzir os atuais 37 pontos de desvantagem — é o único inscrito para pontos nesta classe.

Entre os participantes de destaque na categoria Ultimate, sem registo para pontuação FIA, estão o sul-africano Saood Variawa e o português João Ferreira, ambos ao serviço da Toyota Gazoo Racing, com Ferreira a fazer estreia após deixar a X-Raid.

O veterano do WRC Martin Prokop regressa com o Ford Raptor, enquanto a X-Raid apresenta dois Mini JCW Rally para Lionel Baud e Maria Gameiro. A equipa polaca Energylandia também volta com os irmãos Eryk, Marek e Michal Goczal em três Toyota Hilux IMT Evo. A Overdrive inscreve ainda um Hilux para Martin Kaczmarski, vice-campeão da Baja Itália.

Wajzer e Górecki defendem liderança na Taça Europeia

Na Taça Europeia FIA Baja, composta por nove provas, a dupla polaca Barthomiej Wajzer / Ernest Górecki consolidou uma vantagem de 64 pontos nos campeonatos de pilotos e navegadores. A bordo do Toyota Land Cruiser KDJ 155, lideram também a classe Stock, com Wajzer na frente da classe Master.

Os seus principais rivais são os espanhóis Miguel Ángel Valero / Carlos Ruiz (VN Competición T34), líderes da classe Challenger. Valero é ainda segundo classificado na Master e tem 35 pontos de vantagem sobre o português Tiago Reis. O húngaro Lőrinc Mészáros também estará presente em busca de pontos na Challenger.

Tiago Reis ocupa a quinta posição da geral, atrás de Wajzer, Valero, o líder da SSV Yağiz Birinci, e a líder da Ultimate, Magdalena Zając. Birinci não está presente, mas mantém-se na frente da classe Júnior, seguido por Afonso Oliveira. Apenas Oliveira e Sean Haran, ambos em Polaris RXR Pro R Sport, estão inscritos para pontuar em SSV na Taça Europeia nesta prova.

Zając tentará aumentar a vantagem na Ultimate, beneficiando da ausência do seu rival direto Wlodzimierz Grajek. A dupla lituana da Toyota Gazoo Racing Baltics, Benediktas Vanagas / Aisvydas Paliukenas, que venceu a última ronda em Itália, está em prova. Já Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov querem recuperar após um modesto 23.º lugar em Itália com o seu Mini JCW 3.0i.

Estrutura da prova

A Baja Espanha Aragón decorre na região de Teruel, no leste de Espanha, e terá:

797,69 km no total, dos quais 545,47 km são cronometrados.

Na sexta-feira (25 de julho), a prova arranca com um prólogo de 6,78 km para definir a ordem de partida.

No sábado (26), os concorrentes enfrentam duas especiais exigentes de 172,71 km e 193,37 km.

A competição termina no domingo (27) com uma última especial de 172,71 km, seguida pela cerimónia de pódio em Teruel.

2025 Baja Spain Aragón – Inscritos

Ultimate

Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Fabian Lurquin (BEL) Dacia Sandrider Juan Cruz Yacopini (ARG)/Daniel Oliveras (ESP) Toyota Hilux Overdrive* Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) Ford F-150 Evo* Saood Variawa (RSA)/Oriol Mena (ESP) Toyota Hilux IMT Evo Joan ‘Nani’ Roma (ESP)/Alex Haro (ESP) Ford Raptor Martin Prokop (CZE)/Viktor Chytka (CZE) Ford Raptor T1 João Ferreira (POR)/Filipe Palmeiro (POR) Toyota Hilux IMT Evo+ Denis Krotov (KGZ)/Konstantin Zhiltsov (ISR) Mini JCW Rally 3.0i+ Francisco Barreto (POR)/Carlos Silva (POR) Toyota Hilux Overdrive* Eryk Goczal (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Toyota Hilux IMT Evo Marek Goczal (POL)/Maciej Marton (POL) Toyota Hilux IMT Evo Benediktas Vanagas (LTU)/Aisvydas Paliukenas (LTU) Toyota Hilux Overdrive+ Magdalena Zając (POL)/Błażek Czekan (POL) Toyota Hilux+ Michal Goczal (POL)/Daniel Dymurski (POL) Toyota Hilux IMT Evo Martin Kaczmarski (POL)/Armand Monleón (ESP) Toyota Hilux Overdrive Lionel Baud (FRA)/Lucie Baud (FRA) Mini JCW Rally 3.0d Jourdan Serderidis (BEL)/Fréderic Miclotte (BEL) Ford Raptor Santiago Carnicer (ESP)/Sergio Peinado (ESP) Toyota Hilux Overdrive Luis Recuenco (ESP)/Daniel Camara (ESP) Toyota Hilux Overdrive Felix Macias (ESP)/José-Luis Conde (ESP) Toyota Hilux Overdrive Daniel Alonso (ESP)/Alejandro Lopez (ESP) Ford Ranger Jesus Calleja (ESP)/Eduardo Blanco (ESP) Century CR7 Maria Gameiro (POR)/Rosa Romero (ESP) Mini JCW Rally 3.0d Ronald Schoolerman (NED)/Mark Salomons (NED) Mitsubishi ASX

Challenger

Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP) Taurus T3 Max Yasir Seaidan (SAU)/Omar Al-Lahim (SAU) MMP T3 Rally-Raid Eduardo Pons (ESP)/Jaume Betriu (ESP) Taurus T3 Max Sergei Remennik (UAE)/Aleksei Ignatov (KGZ) Taurus T3 Max* Miguel Angel Valero (ESP)/Carlos Ruiz (ESP) VN Competición T34+ Tiago Reis (POR)/Fabio Ribeiro (POR) Taurus T3 Max+ Lőrinc Mészáros (HUN)/Albert Horn (HUN) G Rally Team OT3+ Khalid Al-Jafla (UAE)/Andrei Rudnitskiy (LTU) Taurus T3 Max Fidel Castillo (ESP)/Candido Carrera (ESP) Taurus T3 Max Ricardo Porém (POR)/Nuno Sousa (POR) Kaizen S1 Pau Navarro (ESP)/Jan Rosa (ESP) Taurus T3 Max Rui Carneiro ((POR)/Ola Floene (NOR) G Rally Team OT3 Emilio Fernandez (CHI)/Ion Del Cid (ESP) Taurus T3 Max Daniel Silva (POR)/Gonçalo Magalhães (POR) Taurus T3 Max Laia Sanz (ESP)/Luka Larrosa (ESP) Taurus T3 Max Puck Klaassen (RSA)/Augusto Sanz (ARG) G-ECKO Challenger One Jesus Fuster (ESP)/Joan Rubi (ESP) Herrator Inzane 901 Paul Spierings (NED)/Dick van Culenborg (NED) Taurus T3 Max Juan Gasso (ESP)/Pol Ros (ESP) G Rally Team OT3 Andre Lotterer (MON)/Alexandre Giroud (FRA) Taurus T3 Max Charles Tuthill (GBR)/Alex Sabater (ESP) Oryx T3 Evo2 Alex Toril (ESP)/Daniel Jordão (POR) JMP JMPT T3 Luis Climent (ESP)/Carles Jimenez (ESP) Can-Am Maverick X3 José Maria Nananjo (ESP)/Eduard Ferran (ESP) JMP JMPT T3 Charles Munster (LUX)/Loris Pascaud (FRA) Taurus T3 Max Yannick Panagiotis (FRA)/Valérie Panagiotis (FRA) Apache APH-03 Pim Klaassen (NED)/Wade Harris (RSA) Taurus T3 Max Pedro Gonçalves (POR)/Hugo Magalhães (POR) Taurus T3 Max Nicolas Martinez (FRA)/Loriane Forgues (FRA) G Rally Team OT3 Vincent Albira (FRA)/Maxime Albira (FRA) Can-Am Maverick X3 Paulo Rodrigues (POR)/João Miranda (POR) Can-Am Maverick X3 Jedidia Favre (FRA)/Antoine Lecourbe (FRA) MMP T3 Rally-Raid Kevin Jimenez (FRA)/Paul Durame (FRA) MMP T3 Rally-Raid Benjamin Lattard (FRA)/Benoît Fahy (FRA) MMP T3 Rally-Raid Benjamin Favre (FRA)/Thibaud Darroux (FRA) MMP T3 Rally-Raid Lasne Romuald (FRA)/Delphine Delfino (FRA) Can-Am Maverick X3 Jordi Pons (AND)/Miguel Amblas (ESP) MMP T3 Rally-Raid Henk Klaassen (NED)/Mark Lann (NED) Taurus T3 Max Marco Pereira (POR)/Eurico Adão (POR) Can-Am Maverick XRS Turbo RR

SSV

Fernando Alvarez (ARG)/Xavier Panseri (FRA) Can-Am Maverick R Mitchel Van Den Brink (NED)/Bart van Heun (NED) Can-Am Maverick R* Amerigo Ventura (ITA)/Erika Mingozzi (ITA) Yamaha YXZ 1000R SS* Hamed Al-Wahaibi (OMA)/Ilka Minor (AUT) Can-Am Maverick R* Diego Martinez (ARG)/Bernardo Graue (ARG) Can-Am Maverick R* Eugenio Amos (ITA)/Paolo Ceci (ITA) Can-Am Maverick R* Abdullah Al-Haydan (KSA)/Bader Al-Ajmi (KUW) Can-Am Maverick XRS Turbo RR* Afonso Oliveira (POR)/Fabio Belo (POR) Polaris RXR Pro R Sport+ Sean Haran (GBR)/Martin Hales (GBR) Polaris RXR Pro R Sport+ Alexandro Pinto (POR)/Bernardo Oliveira (POR) Polaris RXR Pro R Sport Herlander Araújo (POR)/Tiago Magalhães (POR) Polaris RXR Pro R Sport Gonçalo Guerreiro (POR)/Joel Lutas (POR) Polaris RXR Pro R Sport Federico Mogni (ESP)/David Nieto (ESP) Polaris RXR Pro R Sport João Dias (POR)/Rui Pita (POR) Polaris RXR Pro R Sport Luís Cidade (POR)/Valter Cardoso (POR) Can-Am Maverick R Wilson Galo (POR)/Carlos Paulino (POR) Polaris RXR Pro R Sport José Cami (ESP)/Cristian Cami (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Filipe Lopes (POR)/Gonçalo Reis (POR) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Gaël Queralt (ESP)/Marc Solà (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Michael Metge (FRA)/Xavier Flick (FRA) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Rafa Muñoz (ESP)/Sergio Fernández (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Ruben Rodrigues (POR)/Rui Paulo (POR) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Mónica Plaza (ESP)/Marta Plaza (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Juan Manuel Maña (ESP)/Giovanni Di Blasi (ESP) Can-Am Maverick XRS Turbo RR João Monteiro (POR)/Nuno Morais (POR) Can-Am Maverick R Hedda Hosås (NOR)/Harry Stubbs (GBR) Can-Am Maverick R Agne Telycenaite (FRA)/Marion Andrieu (FRA) Can-Am Maverick XRS Turbo RR Pierre-Antoine Rampon (FRA)/Loic Minaudier (FRA) Can-Am Maverick XRS Turbo RR

Stock