Baja Espanha/Aragon com forte presença portuguesa

Portugal marca uma forte presença na 41ª edição da Baja Aragón, com um número considerável de pilotos e navegadores a alinhar nas diversas categorias, demonstrando a vitalidade do todo-o-terreno nacional.

Com a ambição de lutar por posições de destaque e acumular pontos em campeonatos internacionais, a representação lusa promete animar a competição nas desafiantes pistas de Teruel.

Categoria Ultimate

Na categoria Ultimate, o destaque vai para João Ferreira, que faz a sua estreia ao volante de um Toyota Hilux IMT Evo+, representando a Toyota Gazoo Racing após a sua transição da X-Raid Team. Acompanhado por Filipe Palmeiro, a sua participação é aguardada com grande expetativa.

Francisco Barreto, navegado por Carlos Silva num Toyota Hilux Overdrive, também está na corrida, procurando acumular pontos importantes para a Taça do Mundo FIA de Bajas.

Além destes, Maria Luís Gameiro, com Rosa Romero na navegação, compete num Mini JCW Rally 3.0d, reforçando a presença portuguesa nesta classe de topo.

Categoria Challenger

A categoria Challenger apresenta uma robusta participação portuguesa. Tiago Reis, com Fábio Ribeiro na navegação, compete num Taurus T3 Max e é um dos nomes que procura pontos na Taça Europeia FIA de Bajas, ocupando a quinta posição no Campeonato de Pilotos.

Outros nomes a ter em conta incluem Ricardo Porém (com Nuno Sousa, em Kaizen S1), Rui Carneiro (com Ola Floene, em G Rally Team OT3), Daniel Silva (com Gonçalo Magalhães, em Taurus T3 Max), Pedro Gonçalves (com Hugo Magalhães, em Taurus T3 Max), Paulo Rodrigues (com João Miranda, em Can-Am Maverick X3), e Marco Pereira (com Eurico Adão, em Can-Am Maverick XRS Turbo RR), todos a procurar um bom desempenho nesta competitiva classe.

Categoria SSV

A classe SSV conta com uma das maiores representações portuguesas, com vários pilotos a ambicionar o sucesso. Gonçalo Guerreiro, vencedor em 2024 nesta categoria, regressa com Joel Lutas num Polaris RXR Pro R Sport, determinado a repetir o triunfo.

Afonso Oliveira, navegado por Fábio Belo, é um dos pilotos registados para pontos na Taça Europeia FIA de Bajas. Embora não registados para pontos FIA, nomes como João Dias (com Rui Pita), Alexandre Pinto (com Bernardo Oliveira) e João Monteiro (com Nuno Morais) são considerados pilotos de grande talento e prometem ser fortes candidatos.

Completam a lista nesta categoria Herlander Araújo (com Tiago Magalhães), Luís Cidade (com Valter Cardoso), Wilson Galo (com Carlos Paulino), Filipe Lopes (com Gonçalo Reis) e Ruben Rodrigues (com Rui Paulo), garantindo uma forte presença lusa.

Categoria Stock

Na categoria Stock, o único representante português registado para a Taça do Mundo FIA de Bajas é Fernando Barreiros, que, acompanhado por José Sá Pies, compete num Isuzu D-Max. A sua participação é crucial para tentar reduzir a vantagem do atual líder da categoria.

A Baja Aragón é uma prova de grande exigência física e mecânica, dadas as altas temperaturas e os percursos sinuosos. A diversidade e a qualidade dos pilotos portugueses inscritos sublinham a importância desta prova no calendário internacional do todo-o-terreno, servindo como um palco crucial para a evolução e reconhecimento dos talentos nacionais.

