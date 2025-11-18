Baja Dubai 2025: Maria Luís Gameiro continua preparação para o Dakar

Maria Luís Gameiro regressa à competição, na Baja Dubai 2025, reforçando a sua preparação para o Rally Dakar. A piloto portuguesa volta a alinhar ao volante do MINI JCW T1+ da X-raid, acompanhada pela experiente navegadora Rosa Romero, numa prova que assume particular importância por corresponder à final da FIA World Baja Cup e da FIA Middle East Baja Cup.

Disputada entre 20 e 23 de novembro, a Baja Dubai reúne 46 equipas nas categorias Ultimate, Challenger, SSV e Stock. Com um prólogo técnico em Hatta e duas longas especiais no deserto de Al-Qudra, totalizando cerca de 400 km cronometrados, a prova combina pistas rápidas, zonas de navegação exigente e extensas travessias de dunas — condições ideais para afinar ritmo e testar máquinas em cenários próximos dos que serão enfrentados no Dakar.

A ação arranca a 21 de novembro com um prólogo de 5,64 km, definindo a ordem de partida para a SS1, disputada no dia 22 e composta por 195,24 km através das dunas de Al-Qudra. A SS2, realizada a 23 de novembro, repete o desafio arenoso ao longo de 195,63 km, culminando com a cerimónia de pódio no Dubai Festival City.

Para Maria Luís Gameiro e Rosa Romero, esta participação representa uma fase decisiva da preparação, permitindo ajustar condução, navegação e gestão de ritmo em piso totalmente arenoso. A edição de 2025 destaca-se ainda por um pelotão de enorme qualidade, com nomes como Khalid Al-Qassimi, Seth Quintero, Toby Price, Miroslav Zapletal e Juan Cruz Yacopini, além da estreia internacional do aguardado Defender Dakar D7x-R, pilotado por Stéphane Peterhansel e Rokas Baciuška.

“A Baja Dubai é um desafio exigente. As dunas de Al-Qudra são rápidas, técnicas e exigem total sintonia entre piloto e navegadora. É o ambiente ideal para continuarmos a nossa evolução rumo ao Dakar. O nível competitivo é altíssimo, mas é isso que nos motiva: queremos estar entre os melhores, aprender com cada quilómetro e preparar-nos da melhor forma para o grande objetivo da temporada. O MINI JCW T1+, o único Diesel em prova, está num ótimo momento e vamos dar tudo para fazer uma corrida sólida e consistente”, afirmou Maria Luís Gameiro.