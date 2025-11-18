Baja Dubai 2025: Maria Luís Gameiro continua preparação para o Dakar
Maria Luís Gameiro regressa à competição, na Baja Dubai 2025, reforçando a sua preparação para o Rally Dakar. A piloto portuguesa volta a alinhar ao volante do MINI JCW T1+ da X-raid, acompanhada pela experiente navegadora Rosa Romero, numa prova que assume particular importância por corresponder à final da FIA World Baja Cup e da FIA Middle East Baja Cup.
Disputada entre 20 e 23 de novembro, a Baja Dubai reúne 46 equipas nas categorias Ultimate, Challenger, SSV e Stock. Com um prólogo técnico em Hatta e duas longas especiais no deserto de Al-Qudra, totalizando cerca de 400 km cronometrados, a prova combina pistas rápidas, zonas de navegação exigente e extensas travessias de dunas — condições ideais para afinar ritmo e testar máquinas em cenários próximos dos que serão enfrentados no Dakar.
A ação arranca a 21 de novembro com um prólogo de 5,64 km, definindo a ordem de partida para a SS1, disputada no dia 22 e composta por 195,24 km através das dunas de Al-Qudra. A SS2, realizada a 23 de novembro, repete o desafio arenoso ao longo de 195,63 km, culminando com a cerimónia de pódio no Dubai Festival City.
Para Maria Luís Gameiro e Rosa Romero, esta participação representa uma fase decisiva da preparação, permitindo ajustar condução, navegação e gestão de ritmo em piso totalmente arenoso. A edição de 2025 destaca-se ainda por um pelotão de enorme qualidade, com nomes como Khalid Al-Qassimi, Seth Quintero, Toby Price, Miroslav Zapletal e Juan Cruz Yacopini, além da estreia internacional do aguardado Defender Dakar D7x-R, pilotado por Stéphane Peterhansel e Rokas Baciuška.
“A Baja Dubai é um desafio exigente. As dunas de Al-Qudra são rápidas, técnicas e exigem total sintonia entre piloto e navegadora. É o ambiente ideal para continuarmos a nossa evolução rumo ao Dakar. O nível competitivo é altíssimo, mas é isso que nos motiva: queremos estar entre os melhores, aprender com cada quilómetro e preparar-nos da melhor forma para o grande objetivo da temporada. O MINI JCW T1+, o único Diesel em prova, está num ótimo momento e vamos dar tudo para fazer uma corrida sólida e consistente”, afirmou Maria Luís Gameiro.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI