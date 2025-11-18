Baja Dubai 2025: Fernando Barreiros à procura do título

Fernando Barreiros, navegado por José Sá Pires, disputa entre 20 e 23 de novembro a Dubai International Baja, sexta e última prova da Taça do Mundo FIA de Bajas. O piloto de Loures chega à derradeira ronda com reais possibilidades de conquistar o título mundial da categoria Stock, coroando uma época de resultados consistentes.

Aos comandos do Nissan Patrol utilizado recentemente no Qatar, Barreiros enfrenta uma das provas mais exigentes do calendário, marcada por pistas rápidas, cruzamentos de dunas e longos troços arenosos que exigem estratégia, gestão de ritmo e elevada concentração. Apesar das dificuldades e da forte concorrência internacional, a equipa mantém-se motivada e focada no objetivo final.

A prova arranca a 20 de novembro com verificações técnicas e administrativas, seguindo-se no dia 21 um prólogo de 5,64 km na região montanhosa de Hatta. A primeira etapa, com 195,24 km cronometrados, decorre entre Al-Faqa’a e as dunas de Al-Qudra. A segunda e última especial, com 195,63 km, realiza-se igualmente no deserto de Al-Qudra, encerrando a competição.

“Chegamos à última prova com tudo em aberto. Trabalhámos muito ao longo do ano e o objetivo é lutar pelo título da categoria Stock. A Dubai International Baja é sempre um desafio, mas estamos preparados para dar o máximo. Este ano foi intenso, com momentos muito bons e, acima de tudo, foi uma temporada de muita dedicação e trabalho. O apoio que tenho recebido tanto dos nossos patrocinadores como dos nossos seguidores dá-me força para lutar por este objetivo que significa tanto para toda a equipa”, afirma Fernando Barreiros.