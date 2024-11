Baja do Qatar: João Ferreira vence (SSV) e aproxima-se da liderança da Taça do Mundo

João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram este domingo a categoria SSV na Baja do Qatar, garantindo ainda o segundo lugar no pódio geral da prova.

A duas rondas do fim da competição Mundial, o piloto de 25 anos está agora a apenas 5 pontos da liderança que, por agora, pertence ao argentino Fernando Alvarez. Neste evento, o leiriense reduziu a diferença de 19 para 5 pontos e acredita que, já dentro de 15 dias, na Baja Jordânia, pode assumir a liderança da Taça do Mundo de Bajas. Recorde-se que, já este ano, João Ferreira e Filipe Palmeiro se sagraram Campeões da Europa, podendo ainda, no próximo fim de semana, concretizar a conquista do título de Campeões Nacionais na Baja TT Oeste.

“Está a ser uma época com muitas corridas e muitas conquistas. Vencer a Baja do Qatar é muito importante para os nossos objetivos na Taça do Mundo. Queremos muito tentar vencer a competição e, agora, a apenas 5 pontos da liderança, vamos dar o nosso melhor para garantir esse tão ambicionado triunfo, lutando por bons resultados e exibições na Baja da Jordânia e Baja do Dubai.”, explicou o piloto de 25 anos que aproveitou já para lançar a corrida do próximo fim de semana para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno: “Sabemos que estamos muito perto dessa conquista, mas também sabemos que nas corridas tudo pode acontecer. Temos de ser muito cuidadosos para que, dentro de uma semana, possamos celebrar mais um absoluto. Vamos, como sempre, dar o nosso melhor para o atingir esse objetivo.”

João Ferreira e Filipe Palmeiro estão a viver um ano intenso. Depois da participação no Dakar Rally em janeiro, a dupla participou em três das quatro restantes provas que compõem o Campeonato do Mundo de Rally Raid. Falhando a primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno por motivos de agenda, participaram até ao momento em seis das sete rondas que compõem o CPTT, ao qual juntaram a participação na Taça da Europa de Bajas (Espanha – Extremadura, Itália, Hungria e Portugal-Reguengos) e ainda a participação na Taça do Mundo de Bajas (Arábia Saudita, Grécia, Espanha-Aragon, Polónia, Portugal-Portalegre, Qatar, Jordânia e Dubai). Um calendário que terá um total de 21 corridas e que torna a dupla portuguesa na equipa que mais provas realizou na temporada 2024.