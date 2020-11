Baja Dehesa Extremadura já não conta para a Taça Ibérica Ibérica de Todo-o-Terreno

Realiza-se este fim de semana a Baja Dehesa Extremadura, prova que marcaria o encerramento da Taça Ibérica Ibérica de Todo-o-Terreno, competição que foi cancelada, ainda que a prova espanhola se esteja a realizar. Recorde-se que a FPAK anunciou a 25 de setembro que a Taça Ibérica de Todo-o-terreno de 2020 não se realizaria devido à indefinição do Campeonato de Espanha de Todo-o-terreno.

O evento é composto por duas etapas. A primeira compreende um prólogo e dois setores seletivos e no segundo dia disputa-se um troço de 150 quilómetros. Presente está um enorme contingente luso, de 18 concorrentes entre autos e SSV.



Destaque para Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux Overdrive), Alexandre Ré/João Pedro Ré correm com um Mini All 4 Racing da X-Raid, Alejandro Martins/José Marques com o seu habitual Mini Cooper), Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Ranger) e ainda a dupla Manuel/Pedro de Mello Breyner (Yamaha Yxz 1000). Eis a lista completa:

Portugueses nos autos/SSV

1 Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux Overdrive T1 1 4rm T1 Fia)

10 Alexandre Ré/Joao Pedro Ré (X-Raid Mini All 4 Racing T1 1 4rm T1 Fpak)

11 Alejandro Martins/José Marques (Mini Cooper Proto Tt T1 1 4rm T1 Fpak)

15 Jose Dinis/Henrique Damasio (Mini Paceman T1 1 4rm T1)

17 Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Ranger T1 1 4rm T1)

22 Mcv Motorsport David Spranger/Joel Lutas Can-Am Maverick X3 Xrs T4 1 4rm T4)

27 Joao Ferreira/David Monteiro Nissan Pathfinder (R51) T2 3 4rm T2)

33 Michael Wein/Ivo Santos Porsche Cayenne Open)

35 Joao Dias/João Filipe (Can-Am Maverick X3 XRS Open 1 4rm Open)

36 Pedro Santinho/Nuno Morais (Can-Am Maverick Open 1 4rm Open)

38 Luis Luis/Pedro Freira (Can-Am X3xds/Xrc Open 1 4rm Open)

39 Pedro Carvalho/André Carvalho (Can-Am Maverick X3 Xrs Open 1 4rm Open)

40 Alexandre Pinto/Fábio Belo (Can-Am Maverick X3 Xrs Open 1 4rm Open)

41 Nuno Madeira/Nuno Morais (Can-Am Maverick X3 Open 1 4rm Open9

42 Mario Leonardo/Nuno Lavado (Yamaha Yxz 1000 R Open 1 4rm Open)

43 Manuel de Mello Breyner/Pedro de Mello Breyner (Yamaha Yxz 1000 R Open 1 4rm Open)

44 Ricardo Oliveira/Inês Oliveira, (Can-Am Maverick Open)

48 Marcio Marcio/José Sá Pires (Can-Am Maverick X3 Xrs Open)