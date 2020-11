Baja de Portalegre 500: João Monteiro ausente

Será uma das ausências mais notadas na Baja de Portugalegre 500. João Monteiro testou positivo à Covid-19, e por isso o Campeão Nacional absoluto dos SSV em 2018 fica fora da prova, isto numa temporada em que o piloto da South Racing teve alguns problemas: “Confesso que não estava de todo à espera deste resultado, mas não há nada a fazer. O meu teste teve resultado positivo e mais não me resta que ficar fora desta Baja de Portalegre. Estava a apostar forte na prova para ‘virar a página’ numa época complicada. Felizmente a minha equipa compreendeu perfeitamente o motivo e necessidade de cumprir o necessário período de isolamento e recuperação que a situação exige. Agora é começar a pensar em 2021 e regressar às pistas em força. Garanto que voltaremos mais fortes”, disse João Monteiro, piloto que defende as cores do Sharish Gin nos SSV.