Baja Aragon, Tiago Reis: “sem o furo no 2º dia acho que podíamos estar no pódio” | AutoSport

Depois de um primeiro dia menos bom, Tiago Reis e Valter Cardoso bem tentaram no segundo, mas um furo impediu-os que pudessem chegar ao pódio, pois a 30 Km do fim um toque numa pedra, que causou o furo, levou a que conseguissem terminar ‘apenas’ em quinto, o que acaba por ser um bom resultado, face à concorrência presente, ficando no entanto a certeza que poderiam ter lutado bem mais à frente..