Baja Aragon, Tiago Reis: “muita vontade de regressar à Toyota Hilux” | AutoSport

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso participa, no próximo fim-de-semana, na Baja Spain, disputada em Teruel (Aragon). Na prova pontuável para Taça do Mundo de Cross Country, o famalicense utilizará a sua Toyota Hilux V8, que contará com o suporte técnico da OverdriveRacing e da TeamTransfradelos.

Tiago Reis, não esconde a vontade de regressar à competição depois de uma pausa nas competições a nível nacional: “Em Portugal, estamos parados há algum tempo e naturalmente que temos muita vontade de regressar à Toyota Hilux e competir. Esta prova não é novidade para nós, mas é a primeira vez que a vamos efetuar numa viatura bastante competitiva, com selo de qualidade Overdrive. Acima de tudo queremos disfrutar da experiência, acumular quilómetros e chegar ao fim com o sentimento de dever cumprido, aproveitando para preparar da melhor forma o que resta do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno onde, ai sim, temos o nosso foco e objetivos bem delineados”, explicou o piloto de Vila Nova de Famalicão.

A 37ª edição da Baja Aragóndecorre entre os dias 22 e 24 de Julho nas regiões de Teruel eJiloca, subdividida em doisSetores Seletivos: Este e Oeste, num total de mais de 600 quilómetros. Esta quinta-feira, 22 de Julho decorrem as verificações administrativas e técinasnoPalacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. A competição propriamente ditaacontece na sexta-feira e sábado.